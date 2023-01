OL Mercato : Blanc s'enflamme pour un Brésilien espéré à Lyon

Publié par ALEXIS le 21 janvier 2023 à 00:07

Une piste chaude de l’ OL est validée par Blanc, en conférence de presse. L’entraineur de Lyon a dévoilé son admiration pour le joueur espéré cet hiver.

L’intérêt l’ OL pour le milieu de terrain, Joao Gomes (22 ans), est désormais confirmé. L’entraineur du club rhodanien s’est enflammé pour ce dernier en conférence de presse. Invité à se prononcer sur le Brésilien et sur son profil, Laurent Blanc a encensé ce dernier. « Il a beaucoup de qualités, c’est un milieu défensif moderne qui ne se cantonne pas qu’à son rôle, avec un dépassement de fonction. C’est un très bon joueur et je vous conseille d’aller le voir », s’est-il enflammé, dans des propos rapportés par le site Olympique et Lyonnais.

OL Mercato : Laurent Blanc sous le charme de Joao Gomes

Il est donc clair, le coach de l’Olympique Lyonnais espère l’arrivée de la pépite de Flamengo dans son équipe cet hiver, afin de combler un manque. Son arrivée ne devrait pas être compliquée, malgré la concurrence de Wolverhampton, car le club brésilien appartient au nouveau propriétaire de l’ OL, le milliardaire John Textor. « Joao Gomes me plait parce que c’est quelqu’un qui est défensivement très solide. Depuis que je suis là, je trouve qu’il nous manque cette agressivité défensive […] » a justifié Laurent Blanc, avant de lâcher ce conseil au milieu de terrain attendu à Lyon. « J’espère qu’il fera en sorte d’être connu par les médias européens dans peu de temps. C’est un jeune joueur et il faudra le canaliser s’il est là. Là on parle au conditionnel. »

Le coach de Lyon réfléchit pour renforcer son équipe

De façon plus générale, le Cévenol a évoqué le difficile mercato d’hiver. À la question : « Un mercato hivernal pour préparer l'avenir ? Il a répondu : « Il faut réfléchir aux deux. » Le nouveau patron du staff technique de l’ OL a expliqué son point de vue par la suite : « Ce que tu peux améliorer ponctuellement dans ton groupe avec un ou deux joueurs, dont tu sais très bien qu’ils ne seront plus là dans six mois. Et après, s’il y a l’opportunité ou les finances, faire en sorte d’anticiper ton mercato d’été avec celui de l’hiver […] On est en train de réfléchir. Est-ce qu’on aura le temps ? Le 31 arrive très vite. Plus tu veux faire des choses si tu as les moyens, plus le temps passe. »