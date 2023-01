FC Barcelone Mercato : Le Barça tente un coup magistral à Chelsea

Publié par Thomas G. le 20 janvier 2023 à 18:37

Toujours en quête d'un nouveau renfort offensif, le FC Barcelone souhaiterait s'attacher les services d'un attaquant de Chelsea.

Le FC Barcelone a officialisé le départ de Memphis Depay qui s’est engagé pour 5 ans avec l’Atlético de Madrid. Les Blaugranas ont récupéré 4 millions d’euros grâce à la vente de l’international néerlandais qui n’était plus utilisé par Xavi. La direction du Barça serait désormais à la recherche d’un remplaçant pour l’ancien attaquant de l’OL.

Depuis plusieurs jours, la cellule de recrutement du Barça s’active et les pistes se sont multipliées. Les Catalans se sont notamment renseignés sur l’international belge Yannick Carrasco et l’ailier portugais Gonçalo Guedes. Ces deux dossiers se sont avérés complexes et le FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur un joueur de Chelsea.

Selon les informations de Sport, le Barça aurait pris des renseignements sur la situation d’Hakim Ziyech (29 ans). L’international marocain est très apprécié par les dirigeants du Barça, qui estiment que son profil pourrait être un plus pour l’effectif de Xavi. Hakim Ziyech est une cible de longue date pour le FC Barcelone, qui suit le milieu marocain depuis son passage à l’Ajax. Il n’est pas un titulaire indiscutable à Chelsea depuis son arrivée et la nomination de Graham Potter n’a pas fait évoluer sa situation. Le Barça pourrait profiter du manque de temps de l’attaquant des Blues pour le convaincre de signer en Catalogne.

Les Blaugranas pourraient également profiter du mercato XXL réalisé par Chelsea cet hiver. Les Blues ont dépensé beaucoup d’argent, la dernière recrue en date, Mykhaylo Mudryk, a été achetée contre un chèque de 100 millions d’euros. Le FC Barcelone pourrait proposer un prêt avec option d’achat à Chelsea afin d’alléger la masse salariale des Blues. Depuis l’échec dans les dossiers Gonçalo Guedes et Yannick Carrasco, Hakim Ziyech serait devenu la priorité du Barça. Les Blaugranas pourraient également profiter des bonnes relations avec Chelsea pour parvenir à un accord.