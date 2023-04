Publié par JEAN-LUC D le 01 avril 2023 à 05:03

En quête de renforts pour la saison prochaine, notamment en attaque, Luis Campos, conseiller football du PSG, serait revenu à la charge sur une piste hivernale.

En pleine reconstruction après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain entend apporter du sang neuf dans son effectif lors du prochain mercato estival. Et selon les dernières nouvelles en provenance d’Angleterre, Luis Campos avancerait déjà ses pions sur une cible ratée de peu durant l’hiver. Présent dans la capitale française pour signer son contrat avec le Paris Saint-Germain, Hakim Ziyech avait vu le deal capoté le dernier jour du mercato hivernal puisque ses dirigeants de Chelsea n’avaient pas envoyé les bons documents à temps. Selon The Athletic, le compatriote d’Achraf Hakimi fait partie des éléments dont les Blues souhaitent se séparer au terme de la saison en cours et le Paris SG serait toujours intéressé. Un nouvel accord pourrait même intervenir entre Ziyech et Campos dans les semaines à venir.

PSG Mercato : Hakim Ziyech déjà promis au Paris SG ?

Très peu utilisé par Graham Potter cette saison, Hakim Ziyech ne devrait pas rester à Chelsea lors du prochain mercato estival. Auteur d’une bonne Coupe du Monde au Qatar, l’international marocain aimerait retrouver un club qui lui garantira un temps de jeu convenable. Dans cette optique, le journaliste Rudy Galetti assure que l’ancien attaquant de l’Ajax Amsterdam pourrait débarquer à Paris dans les mois à venir. Le spécialiste de CalcioMercato indique que le but des dirigeants du PSG serait de parvenir rapidement à un accord avec le clan Ziyech dans les prochaines semaines.

Toutefois, Campos devra se méfier de la concurrence du SSC Naples dans ce dossier. À en croire Sportskeeda, le coéquipier de Pierre-Emerick Aubameyang pourrait rejoindre le SSC Naples, tandis que le club londonien voudrait récupérer Hirving Lozano, l’attaquant du club italien. Toujours selon la même source, Chelsea souhaite envoyer Hakim Ziyech à Naples, en plus d’un joli chèque pour s’offrir les services de Lozano.