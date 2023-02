PSG Mercato : Luis Campos rétablit la vérité pour Hakim Ziyech !

Publié par JEAN-LUC D le 05 février 2023 à 14:13

Il était déjà arrivé à Paris pour passer la visite médicale, mais Hakim Ziyech a dû rentrer à Chelsea. Luis Campos, le conseiller football du PSG, est revenu sur cette affaire.

À la recherche d’un attaquant pour remplacer Pablo Sarabia, transféré cet hiver à Wolverhampton pour 7 millions d’euros, le Paris Saint-Germain est parvenu à convaincre Hakim Ziyech, qui a fait le déplacement de Londres à Paris pour passer sa visite médicale. Le milieu offensif de 29 ans se trouvait même à la Factory pour signer son contrat avec le Paris Saint-Germain lorsqu’il a été informé de l’échec de la transaction, ses dirigeants de Chelsea n’ayant pas fait parvenir à temps les documents nécessaires à l’enregistrement de l’opération par les instances françaises.

Et tout logiquement, l’international marocain est déçu et très marqué par ce fiasco, alors qu’il ne dispute que quelques rencontres avec les Blues depuis le début de la saison. De son côté, le Paris SG veut désormais oublier ce feuilleton et se concentrer sur le reste de la saison.

PSG Mercato : Luis Campos a tout fait pour Hakim Ziyech

Invité sur TF1 dans l'émission Téléfoot ce dimanche, Luis Campos a été interrogé sur le mercato hivernal du Paris Saint-Germain. S’il n’est pas parvenu à attirer une seule recrue durant cette période, le dirigeant portugais avoue toutefois avoir tout fait pour boucler l’arrivée de Hakim Ziyech.

« Ziyech ? On a tout fait. Mais comme pour tous les transferts, il faut que les trois partis marchent bien. Ça a marché avec le PSG, avec Ziyech, mais malheureusement, au dernier moment, pas avec Chelsea », a expliqué notamment Luis Campos avant d’ajouter : « on a essayé d'être créatif, avec les contraintes financières qu'on a. On a fait un bon plan, qui passe par une réduction du nombre joueurs dans l'effectif, pour faire de la place aux jeunes, et ne pas les perdre pour d'autres grands clubs européens. »