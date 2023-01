FC Nantes : Après Mollet et Hadjam, le FCN sur plusieurs pistes

Publié par ALEXIS le 20 janvier 2023 à 18:50

L’entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, a fait une annonce sur la fin du mercato de son équipe, ce vendredi, en conférence de presse.

Antoine Kombouaré s’est présenté face aux journalistes, ce vendredi, pour évoquer le match du FC Nantes contre l’ES Thaon Football, en 16e de finale de la Coupe de France. Le coach du FCN a confirmé des absents dans son équipe face au club de National 3, dimanche soir à 18h30 au stade de la Colombière d'Épinal. Tous blessés, Quentin Merlin (rupture partielle d'un adducteur), Nicolas Pallois (entorse au genou gauche), Charles Traoré (touché aux quadriceps) et Ludovic Blas (douleurs aux ischio-jambiers) sont absents pour ce match. Quant à Moses Simon (angine) et Andrei Girotto (douleurs dos), ils sont incertains.

En revanche, le FC Nantes peut compter sur la présence de ses deux recrues, Florent Mollet (milieu offensif) et Jaouen Hadjam (arrière latéral gauche). « Je suis content de mes deux recrues. Ce sont des renforts pour nous, notamment par rapport au nombre de matchs que l’on a. Ce sont des recrues de qualité », s’est réjoui Antoine Kombouaré.

FC Nantes Mercato : Le FCN travaille sur plusieurs dossiers

Le technicien kanak a fait ensuite le point sur la fin du mercato hivernal du FC Nantes. Il attend évidemment d’autres joueurs en renfort, avant la fermeture du marché des transferts. « La suite ? On a le temps et on travaille sur pas mal de dossiers. De toute façon, ça se termine le 31 janvier, mais avec ces deux recrues, on est moins sous pression. » Le dossier prioritaire du FCN est évidemment celui d'Andy Delort (31 ans).

En conflit avec son club, l'OGC Nice, l'avant-centre algérien est attendu à Nantes avant le début de la phase retour du championnat. Les Jaune et Vert ont rendez-vous, lors de la 20e journée, avec Clermont Foot, au stade Gabriel-Montpied, le dimanche 29 janvier à 15h.