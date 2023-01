OGC Nice Mercato : Le Gym reçoit une réponse ferme pour un buteur

Publié par Ange A. le 21 janvier 2023 à 00:37

Andy Delort sur le départ, l’ OGC Nice s’est lancé aux trousses d’un nouvel attaquant. Mais l’une des pistes de l’OGCN serait sur le point de se refroidir.

Juste un an après son transfert en provenance de Montpellier, Andy Delort est déjà sur le départ. L’avant-centre algérien pousse en effet pour son départ de l’ OGC Nice. L’ancien buteur du MHSC s’est d’ailleurs résolu à sécher les séances d’entraînement pour forcer son départ de Nice. L’avant-centre âgé de 31 ans est notamment sur les tablettes du FC Nantes. Les Canaris voudraient l’enrôler sous forme d’un prêt assorti d’une option d’achat. Mais les Aiglons ne devraient libérer Delort qu’une fois après avoir signé son remplaçant. Seulement, le Gym est encore loin de pouvoir recruter un nouveau buteur. Le club azuréen cible l’un des meilleurs buteurs du championnat en la personne de Terem Moffi.

OGC Nice Mercato : Le coach de Lorient ferme la porte à Terem Moffi

Auteur de 12 réalisations en 18 apparitions cette saison, l’attaquant nigérian a tapé dans l’œil de l’ OGC Nice. Également courtisé par l’Olympique Lyonnais et West Ham, l’international nigérian aurait déjà donné son accord au Gym. Mais Régis Le Bris n’entend pas perdre sa principale arme offensive. Surtout que le coach du FC Lorient est déjà affecté par les départs au sein de son effectif. Actuels 7es du championnat, les Merlus se retrouvent courtisés sur le marché des transferts. Vendredi un nouveau départ a d’ailleurs été enregistré suite au transfert de Dango Ouattara à Bournemouth. Cette opération a rapporté 27 millions d’euros au club Morbihan, soit la plus grosse vente de son histoire. Après ce transfert, Régis Le Bris n’entend plus céder un élément, notamment en attaque.

« Si demain on doit perdre Terem (Moffi), on est d’accord qu’on s’affaiblit dramatiquement, et qu’on ne peut pas dignement être compétitif en Ligue 1 en perdant trois attaquants la même saison. Ce serait un non-sens », a décrié l’entraîneur du FC Lorient en conférence de presse. Pisté par l’ OGC Nice, le Nigérian est encore sous contrat jusqu’en 2024 et est coté à 15 millions d’euros sur Transfermarkt. Reste à savoir si Lorient parviendra à conserver son buteur vedette au terme de cet hiver.