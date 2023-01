OM : Bailly reçoit un improbable soutien après sa lourde sanction

Publié par Ange A. le 22 janvier 2023 à 08:02

Éric Bailly a écopé d’une lourde sanction suite à un geste non-maîtrisé en Coupe de France. La victime du défenseur de l’ OM s’est exprimée.

La suspension d’Éric Bailly constitue un énorme casse-tête pour Pablo Longoria. Expulsé contre Hyères après une charge dangereuse sur Moussa N’Diaye, le défenseur ivoirien a écopé de sept matchs de suspension ferme. Le président de l’ OM est horripilé par cette décision dont il a eu écho par voie de presse. Le dirigeant olympien estime qu’il devait être notifié par l’instance. L’Espagnol envisage de faire appel de cette sanction.

La Provence indique néanmoins que le président marseillais craint que la Fédération n’aggrave la sanction de Bailly en cas d’appel. Il aurait demandé au service juridique du club phocéen de se pencher sur cette affaire. Le board olympien sera fixé ce lundi dans ce dossier. Il s’agira de faire appel ou pas de la décision prononcée par l’instance. En attendant le verdict de Marseille, Moussa N’Diaye a donné des nouvelles et adressé un message au défenseur central de l’ OM.

OM : Moussa N’Diaye sans rancune contre Éric Bailly

Le joueur d’Hyères FC toujours en convalescence ne garde pas rancune envers Éric Bailly. Il rappelle que le geste dont il a été victime de la part du défenseur de Marseille fait partie des risques du métier. « Éric Bailly est venu me rendre visite à l’hôpital. Je l’ai senti très touché et il s’est grandement excusé pour son geste. Cela nous a permis de discuter et depuis il prend aussi régulièrement de mes nouvelles. Certes, le choc a été brutal et les blessures sont lourdes mais je ne lui en veux absolument pas, car je suis persuadé qu’il n’avait aucune intention de me blesser. Les blessures font partie du métier et tout footballeur doit les accepter », a assuré au micro de RMC Sport le milieu de terrain à l’arrêt pour deux à trois mois.