OL Mercato : La succession de Toko Ekambi déjà bouclée à Lyon

Publié par Ange A. le 23 janvier 2023 à 08:08

L’avenir de Karl Toko Ekambi devrait s’écrire loin de l’ OL cet hiver. Le Camerounais sur le départ, Lyon peut miser sur une pépite.

Les jours de Karl Toko Ekambi à l’Olympique Lyonnais semblent désormais comptés. L’ailier camerounais n’est plus en odeur de sainteté avec les supporters de l’ OL. Les Bad Gones n’hésitent plus à le siffler et déployer des banderoles hostiles contre le Lion indomptable. Frustré par cette situation, l’attaquant camerounais souhaite désormais quitter Lyon. Toko Ekambi pourrait rebondir au Stade Rennais. Le SRFC souhaite le recruter en prêt en l’absence de Martin Terrier. L’attaquant lyonnais est également convoité par Al-Shabab. Le club saoudien envisage un prêt payant avec option d’achat pour le Parisien. Lequel aurait déjà son accord à ces prétendants. Reste maintenant à ces derniers de s’accorder avec l’ OL.

OL Mercato : Un Baby-Gone pour remplacer Toko Ekambi ?

L’Olympique Lyonnais espère surtout un transfert sec de Karl Toko Ekambi. Son départ devrait permettre l’éclosion d’un jeune talent de l’ OL selon Olympique-et-Lyonnais. À la recherche d’un meilleur temps de jeu, Bradley Barcola pourrait être exaucé avec le départ du Camerounais. Lors du carton contre Chambéry (3-0) samedi en Coupe de France, le jeune ailier lyonnais avait d’ailleurs été titularisé en l’absence de Toko Ekambi. Déjà buteur lors du tour précédent contre le FC Metz, le Baby-Gone a cette fois délivré une passe décisive sur le troisième but d’Alexandre Lacazette.

Laurent Blanc compte d’ailleurs davantage miser sur Bradley Barcola. Le coach de l’ OL avait invité son jeune attaquant à la patience lorsque celui-ci nourrissait des envies de départs en raison de son faible temps de jeu. « Je sais que c’est dur pour Bradley Barcola. On a beaucoup de joueurs offensifs. Il a pu s’impatienter. Il a bien travaillé. Il a eu la bonne attitude. Il a joué avec son insouciance. Il va très vite et n’est pas maladroit devant le but. Qu’il continue comme ça », avait déclaré le Cénévol après la victoire contre le FC Metz (2-1). Rencontre au cours de laquelle Barcola avait inscrit son premier but en professionnel.