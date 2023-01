PSG Mercato : L’Inter trouve le successeur de Skriniar en Ligue 1

Publié par JEAN-LUC D le 23 janvier 2023 à 12:13

Après avoir refusé l’offre de l’Inter, Milan Skriniar se rapproche désormais du PSG. Pour le remplacer, le club italien pourrait piocher en Ligue 1.

Selon plusieurs sources locales et étrangères, la probabilité de voir Milan Skriniar rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain d’ici le 31 janvier prochain grandit de plus en plus. À en croire les renseignements recueillis par le quotidien L’Équipe, les relations entre les dirigeants du club de la capitale et le défenseur central de 27 ans n’ont jamais été rompues, bien au contraire.

Le média francilien explique notamment que depuis septembre dernier, Luis Campos échange régulièrement avec l’entourage de l’international slovaque et lors de la Coupe du monde au Qatar, Nasser Al-Khelaïfi a personnellement échangé avec Milan Skriniar pour le convaincre de rejoindre la bande à Lionel Messi. Depuis, les décideurs du PSG sont assez confiants pour la signature de l’ancien coéquipier d’Achraf Hakimi. Conscient de la situation, l’Inter Milan s’active déjà en coulisse pour lui trouver un digne successeur. Et aux dernières nouvelles, l’heureux élu pourrait venir du LOSC.

PSG Mercato : Tiago Djalo à l’Inter pour remplacer Milan Skriniar ?

Toujours selon L’Équipe, Milan Skriniar a d’ores et déjà donné son accord oral au Paris Saint-Germain pour l’été prochain sur la base d’un contrat de quatre à cinq ans avec un salaire de 9 millions d’euros par saison. Toutefois, selon La Gazzetta dello Sport, l’Inter Milan serait enclin de proposer au champion de France en titre de régler le transfert de Milan Skriniar dès cet hiver contre un chèque d’un montant compris entre 15 et 20 millions d’euros.

Giuseppe Marotta, le directeur sportif des Nerazzurri, se serait rapproché de la direction du LOSC pour Tiago Djalo afin de remplacer éventuellement le Slovaque. Lié aux Dogues jusqu’en juin 2024, l’international portugais de 22 ans serait d’ailleurs disposé à rejoindre la Serie A. Après avoir fait ses classes à l’AC Milan de janvier à août 2019, Tiago Djalo pourrait ainsi faire son retour en Italie dans les prochains jours.