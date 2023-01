PSG Mercato : Al-Khelaïfi tient la première réponse de Harry Kane

Publié par JEAN-LUC D le 23 janvier 2023 à 15:13

En quête d’un numéro 9 de métier pour satisfaire Kylian Mbappé, le PSG penserait à Harry Kane pour cet été. La réponse du buteur n’a pas tardé.

Il y a quelques jours, The Times évoquait un possible départ de Harry Kane de Tottenham à la fin de la saison en cours. Désireux de remporter son premier titre majeur, l’attaquant de 29 ans aimerait quitter les Spurs pour rejoindre un club plus ambitieux. Le journal anglais précisait même que la direction du club londonien ne retiendra pas forcément son joueur si une offre de 100 millions d’euros arrivait sur la table des négociations. Une somme que Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à payer pour combler un Kylian Mbappé qui ne veut plus jouer le rôle de pivot au Paris Saint-Germain.

Toutefois, le champion de France n’est pas seul sur ce coup, puisque Manchester United et le Bayern Munich seraient aussi intéressés par Harry Kane. Après l’échec de sa tentative de l’été passé, le club allemand aurait prévu de revenir à la charge pour tenter de convaincre le capitaine de la sélection anglaise de venir prendre la place de Robert Lewandowski au sein de l’effectif de Julian Nagelsmann. Au cœur de plusieurs rumeurs concernant son avenir, le natif de Londres aurait les idées claires pour la suite de sa carrière.

PSG Mercato : Harry Kane veut prolonger avec Tottenham

Formé à Tottenham, Harry Kane veut gagner son premier trophée majeur avec les Spurs. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2024 et envoyé un peu partout en Europe, notamment au Paris Saint-Germain, à Manchester United ou encore au Bayern Munich, le vice-champion d’Europe en titre ne compte pas changer de couleurs l’été prochain. En effet, d’après les renseignements glanés ces dernières heures par le journaliste David Orstein du quotidien The Athletic, « Harry Kane est prêt à signer un nouveau contrat à Tottenham.

Pas de dialogue depuis l'été 2021, mais des pourparlers prévus après la fenêtre de janvier. Si les circonstances s'y prêtent, les 29 ans possibles s'étendront désormais au-delà de 2024. La priorité de l'attaquant est de réussir avec Tottenham. » Reste maintenant à savoir si Nasser Al-Khelaïfi parviendra à lui faire changer d’avis pour le bonheur du PSG et de Kylian Mbappé.