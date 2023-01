PSG : La Mairie de Paris proche de craquer pour le Parc des Princes ?

Publié par JEAN-LUC D le 23 janvier 2023 à 22:43

Alors que le PSG envisage sérieusement de partir du Parc des Princes pour un autre stade, la Mairie de Paris semble désormais vouloir négocier avec le club.

Toujours en désaccord avec la Mairie de Paris, le Paris Saint-Germain pourrait abandonner son mythique Parc des Princes pour une autre enceinte qui serait sa propriété, étant donné que Anne Hidalgo a récemment assuré qu'une vente du stade de 48.000 places n’était totalement pas à l’ordre du jour. « Très clairement, le Parc des Princes n’est pas à vendre. Et il ne sera pas vendu. C’est une position ferme et définitive », avait déclaré la Mairie de la capitale française dans les colonnes du quotidien Le Parisien.

Une position qui pousse désormais le Paris SG a étudier d’autres options. Un déménagement au Stade de France serait notamment dans les tuyaux, même si d’autres alternatives existent également. Des solutions qui semblent avoir mis en panique la Ville Lumière, qui joue à présent la carte de l’apaisement avec le leader de la Ligue 1.

PSG : La Mairie de Paris a des « propositions concrètes » pour faire rester le PSG au Parc des Princes

Après la sortie très acerbe d’Anne Hidalgo, son adjoint à la Mairie de Paris, en charge des sports, Pierre Rabadan, a préféré calmer les choses avec le Paris Saint-Germain. Sur les antennes de RMC Sport, dimanche, l’administrateur civil a ouvertement annoncé que la Ville de Paris a des « propositions concrètes » pour permettre aux Rouge et Bleu de rester au Parc des Princes.

« L’histoire du PSG doit continuer au Parc des Princes, c’est notre volonté. Je crois que la Maire de Paris a été claire : le Parc des Princes n’est plus à vendre. Il y avait des discussions depuis très longtemps, maintenant la Maire a décidé. On est un partenaire du club, on doit reprendre les discussions hors médias interposés. On a des propositions concrètes à faire au PSG pour arriver à une situation d’agrandissement du stade, qu’on partage et qui puisse satisfaire le club afin qu’il reste au Parc des Princes dans un stade qui convient à son modèle. Je n’ai pas la date, mais une réunion devrait arriver ces prochains jours », a expliqué Pierre Rabadan. Reste maintenant à savoir ce qu’en pense la direction du Paris SG.