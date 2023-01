RC Strasbourg Mercato : Le RCSA proche de conclure un deal à 7M€

Publié par Enzo Vidy le 24 janvier 2023 à 16:00

Après avoir officialisé les arrivées de Morgan Sanson et d'Eduard Sobol, le RC Strasbourg est proche de conclure un nouveau deal à 7M€.

La fin du mercato hivernal approche, et le RC Strasbourg s'active pour finaliser ses derniers dossiers. Dans le sens des arrivées, Morgan Sanson et Eduard Sobol, qui ont tous les deux signé lundi soir, devraient être les deux dernières recrues du RCSA. En revanche, les choses risquent de bouger à nouveau dans les prochains jours en ce qui concerne les départs.

Après avoir cédé Adrien Thomasson au RC Lens, et Ronaël Pierre-Gabriel à l'Espanyol Barcelone dans le cadre d'un prêt, les dirigeants du RC Strasbourg continuent d'être sollicités ces dernières heures. Alexander Djiku figure toujours sur les tablettes du FC Séville, et le club andalou pourrait prochainement passer à l'action pour s'attacher les services du taulier de la défense strasbourgeoise. Mais plus récemment, c'est un attaquant du RCSA qui se rapproche fortement d'un départ dès cet hiver, et pourrait rapporter une jolie somme aux dirigeants.

RC Strasbourg Mercato : Ludovic Ajorque devrait s'engager avec Mayence

D'après les informations révélées par L'Équipe, Ludovic Ajorque est en passe de quitter le RC Strasbourg pour prendre la direction de la Bundesliga. Meilleur buteur de l'histoire du RCSA au 21e siècle avec 51 buts inscrits en 151 matches toutes compétitions confondues, l'attaquant strasbourgeois s'est entendu avec le club allemand de Mayence, qu'il devrait rejoindre dans les prochaines heures.

Le média précise que le joueur de 28 ans a d'ores et déjà fait ses adieux à ses coéquipiers pour prendre la direction de l'Allemagne, ce mardi. Le montant de cette opération avoisinerait les 7 millions d'euros, bonus compris, selon le média local, Les Dernières Nouvelles d'Alsace. Ce départ pourrait cruellement impacter le secteur offensif du RC Strasbourg lors de la deuxième partie de saison, et il est peu probable que les dirigeants aient le temps de recruter un avant-centre d'ici la fin du mercato hivernal.