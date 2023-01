RC Strasbourg Mercato : C'est fait, le RCSA officialise deux recrues

Publié par Enzo Vidy le 24 janvier 2023 à 12:00

Alors que le RC Strasbourg commence à aller mieux, les dirigeants du RCSA ont officialisé les arrivées de deux nouvelles recrues.

Si la situation commençait à devenir critique au RC Strasbourg, la donne a rapidement changé en l'espace de deux semaines. Face aux mauvais résultats qui ne cessaient de s'enchaîner, les dirigeants du RCSA se sont séparés de Julien Stéphan, laissant l'intérim à Mathieu Le Scornet. Derrière, le RC Strasbourg a accroché le RC Lens à la Meinau (2-2), avant d'aller s'imposer à Lyon le 14 janvier dernier (1-2).

Grâce à ces deux bons résultats, le RCSA est sorti de la zone rouge, et occupe désormais la 16e place du championnat. De ce fait, malgré la recherche intensive d'un entraîneur depuis plusieurs jours, les dirigeants strasbourgeois auraient décidé de laisser Mathieu Le Scornet sur le banc du RC Strasbourg jusquu'à la fin de la saison, comme l'a annoncé L'Équipe le week-end dernier.

Et pour lui donner tous les moyens nécessaires dans le but d'accrocher le maintien, la cellule de recrutement du RCSA s'est considérablement activée ces dernières heures, et deux arrivées ont été officialisées dans la soirée de lundi.

RC Strasbourg Mercato : Morgan Sanson et Eduard Sobol signent au RCSA

Après avoir bouclé plusieurs départs ces derniers jours, dont celui d'Adrien Thomasson au RC Lens contre un chèque de 3,9 millions d'euros, les dirigeants du RCSA ont d'abord acté l'arrivée de Morgan Sanson, comme annoncé par le club, qui fait son grand retour en Ligue 1, après un passage difficile à Aston Villa.

Le milieu de 28 ans est prêté par le club anglais sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Mais l'ancien joueur de l' OM n'était pas la seul recrue du RC Strasbourg. En effet, le RCSA a également officialisé l'arrivée du défenseur ukrainien, Eduard Sobol, qui provient du Club Bruges, et qui s'est engagé pour une durée totale de 3 ans et demi avec le RC Strasbourg.