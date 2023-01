OM Mercato : L’Atlético Madrid lance l'offensive pour Jonathan Clauss

Publié par Timothée Jean le 25 janvier 2023 à 19:36

En quête de renfort défensif, l’Atlético Madrid rêve de frapper un sacré coup à l’ OM, en recrutant Jonathan Clauss. Les négociations auraient débuté.

La fin du mercato hivernal de l’Olympique de Marseille risque d’être animée. Côté arrivées, les dirigeants de l’ OM se démènent pour boucler la signature de Terem Moffi en provenance du FC Lorient. Le club phocéen serait prêt à inclure Bamba Dieng dans la transaction afin de faire baisser le prix du buteur nigérian. D’ailleurs, le jeune attaquant de l’ OM serait déjà en route pour le Morbihan pour passer la traditionnelle visite médicale.

Toutefois, d’autres départs joueurs risquent aussi de quitter le navire marseillais en cette dernière semaine du mercato. Le journaliste Nizaar Kinsella lâche une véritable bombe sur le mercato de l’ OM, en expliquant que le club phocéen pourrait perdre l’un de ses titulaires indiscutables, Jonathan Clauss, en faveur de l’Atlético Madrid.

OM Mercato : L'Atlético Madrid négocie un prêt pour Jonathan Clauss

Le correspondant de Standard Sport indique que les dirigeants de l'Atlético Madrid auraient récemment entamé des discussions leurs homologues marseillais en vue de s’attacher les services du latéral droit tricolore. L’idée des Colchoneros serait de recruter Jonathan Clauss sous la forme d'un prêt avec option d'achat dès cet hiver. Dans le cas contraire, l'Atlético tenterait de l'acheter à l’issue de la saison contre un joli chèque dont le montant n’a pas encore fuité. Les Madrilènes semblent ainsi déterminés à boucler cette opération.

Confronté à des difficultés économiques et désireux de réaliser de belles ventes pour soulager ses finances, l’ OM va-t-il finalement céder face aux avances de l’Atlético Madrid ? Cela semble peu probable. Et pour cause, Jonathan Clauss reste un pion incontournable du système mis en place par Igor Tudor, qui n’a pas l’intention de perdre un tel talent. D’autant plus qu’il sera très difficile de lui trouver un digne successeur en cette période de l’année. La porte de l’ OM reste donc fermée pour un départ de l’ancien crack du RC Lens, même si une offre conséquente pourrait rapidement changer la donne.