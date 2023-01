PSG : Un taulier du Paris SG fait son grand retour

Publié par Enzo Vidy le 25 janvier 2023 à 19:06

Absent depuis le match à Lens le 1er janvier dernier, un taulier du PSG fait son grand retour à l'entraînement ce mercredi.

Après avoir retrouvé la victoire face au Pays de Cassel (7-0), lundi dernier, en Coupe de France, le PSG se prépare à retrouver la Ligue 1 dès dimanche prochain avec la réception du Stade de Reims. Avec seulement 3 points d'avance sur le RC Lens et 5 points sur l' OM, le Paris SG n'a plus le droit à l'erreur, sous peine de perdre leur place de leader au classement.

Mais la victoire n'est pas le seul objectif du PSG lors des prochaines échéances en championnat. Le but est également de se rassurer dans le jeu, à moins de trois semaines du choc face au Bayern pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions, car les dernières prestations parisiennes sont loin de faire l'unanimité chez les supporters.

Si la défense est loin d'être au niveau, le milieu de terrain du PSG ne fonctionne plus de la même manière depuis que Marco Verratti est absent. En effet, le joueur italien n'a plus porté le maillot du Paris SG depuis le 1er janvier dernier et une défaite 3-1 à Lens. Bonne nouvelle pour le PSG, le milieu de 30 ans est proche de retrouver la compétition.

PSG : Marco Verratti de retour à l'entraînement

C'est la grande nouvelle du jour pour les supporters du PSG. À quatre jours de la réception du Stade de Reims pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, Marco Verratti, absent depuis le 1er janvier dernier, a fait son grand retour à l'entraînement collectif, ce mercredi, d'après des images publiés sur le compte Twitter du club de la capitale.

Dans une période qui s'annonce très chargée pour le PSG, le retour du milieu parisien est une aubaine, et devrait considérablement changer le visage de cette équipe, qui n'est plus aussi sereine qu'en début de saison depuis quelques matchs. Reste à savoir si Marco Verratti sera aligné dès dimanche face à Reims par son entraîneur Christophe Galtier.