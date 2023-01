OM Mercato : Pablo Longoria prêt à lâcher l'affaire pour Dieng

Publié par Enzo Vidy le 26 janvier 2023 à 10:33

Alors que le départ de Bamba Dieng était conditionné à l'arrivée de Terem Moffi à l' OM, Pablo Longoria serait prêt à lâcher l'affaire.

Cela fait maintenant trois jours que le dossier Terem Moffi agite le mercato hivernal. Courtisé depuis le début du mois de janvier par l'OGC Nice, l'attaquant nigérian a vu l' OM entrer dans la danse lundi après-midi, et les choses se sont rapidement accélérées. Désireux de faire venir le deuxième meilleur buteur du championnat, Pablo Longoria a tenté un deal incroyable avec le FC Lorient.

Face aux 25 millions d'euros demandés par Loïc Féry, le président de l' OM a formulé une offre de 18 millions d'euros incluant Bamba Dieng dans la transaction. Immédiatement, un accord a été trouvé entre les Merlus et l'Olympique de Marseille, mais c'est avec Terem Moffi que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu.

Malgré plusieurs propositions et des discussions intenses avec Pablo Longoria, l'attaquant lorientais a décliné la proposition de l' OM et veut absolument rejoindre l' OGC Nice. Dans le même temps, Bamba Dieng, voulant à tout prix rejoindre le FCL, s'est envolé pour Lorient, et est toujours dans le Morbihan à l'heure actuelle, après avoir passé sa visite médicale avec succès. Si dans un premier temps, Pablo Longoria ne comptait pas laisser partir Bamba Dieng en cas d'échec pour Terem Moffi, le président de l' OM serait proche de changer d'avis.

OM Mercato : Pablo Longoria devrait accepter l'offre de Lorient pour Dieng

Si l'on en croit les informations révélées par L'Équipe, Pablo Longoria serait désormais beaucoup plus ouvert à un départ de Bamba Dieng au FC Lorient dans les prochaines heures. Face à la détermination de l'attaquant sénégalais de quitter l' OM en direction du FCL cet hiver, le président marseillais devrait accepter l'offre de 10 millions d'euros proposée par les Merlus, même en cas d'échec dans la piste menant à Terem Moffi, comme précisé par le média.

En revanche, l' OM tenterait de faire légèrement retarder l'opération pour trouver un attaquant le plus rapidement possible avant la fin du mercato hivernal.