RC Lens Mercato : Franck Haise boucle ses transferts au RCL

Publié par Jules le 26 janvier 2023 à 14:50

Après des mouvements cet hiver, le RC Lens, qui s'est bien renforcé, pourrait s'arrêter là pour ne pas déstabiliser l'équilibre de l'équipe de Franck Haise.

Depuis le début du mercato hivernal, le RC Lens s'est montré plutôt actif sur le marché des transferts en validant l'arrivée de deux recrues pour la seconde partie de saison en Ligue 1, où les Lensois visent l'Europe. Un peu avant l'ouverture du mercato, le RCL avait officialisé l'arrivée de Julien Le Cardinal, en provenance du Paris FC. Plus tard, Adrien Thomasson, deuxième et dernière recrue des Sang et Or, a lui aussi débarqué chez le club artésien en provenance du RC Strasbourg.

Sur le volet des départs, le RC Lens a évité l'hécatombe, et ne s'est séparé que de Gaël Kakuta, qui est retourné à Amiens. Néanmoins, cela n'empêche que plusieurs cadres du RCL suscitent un grand intérêt sur le marché des transferts, ce qui pourrait encore faire bouger les choses. Par exemple, il a récemment été révélé que l'Atlético Madrid se pencherait sur Deiver Machado, avec qui le RCL est en négociation pour tenter de trouver un terrain d'entente dans le cadre d'une prolongation.

RC Lens Mercato : Franck Haise sonne la fin du mercato lensois

Présent en conférence de presse ce jeudi, Franck Haise s'est prononcé sur la suite du mercato du RC Lens. "Je ne pense pas qu’il puisse se passer quelque chose, a déclaré le coach lensois. On a fait Julien Le Cardinal avant le mercato, puis Adrien (Thomasson). Des joueurs qu’on avait ciblés. Je suis très heureux de les avoir accueillis. Le mercato c’est aussi consolider nos actifs avec ce travail sur les prolongations. L’effectif me convient très bien."

Comme expliqué par le coach du RC Lens, les Sang et Or ne devraient pas accueillir de renfort supplémentaire cet hiver. Néanmoins, le RCL, qui a annoncé les prolongations de Florian Sotoca, Wesley Saïd et Facundo Medina, ne devrait pas s'arrêter là et souhaiterait renouveler d'autres contrats dans les prochaines semaines pour pérenniser son effectif.