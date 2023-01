FC Barcelone Mercato : Le Barça veut prolonger Ousmane Dembélé

Publié par Thomas G. le 26 janvier 2023 à 21:33

Buteur hier soir lors de la qualification face à la Real Sociedad, Ousmane Dembélé pourrait bientôt prendre une décision sur son avenir au FC Barcelone.

Le FC Barcelone s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Roi après son succès 1-0 face à la Real Sociedad. Les Blaugranas ont notamment pu compter sur un Ousmane Dembélé des grands soirs qui s’est montré décisif en inscrivant l’unique but du match. L’international français a mis à mal la défense de la Real Sociedad qui a cédé à la 52e minute. En six mois, l’ancien prodige du Stade Rennais a réussi à retrouver sa place de titulaire et à redevenir l’un des chouchous des supporters du Barça.

À 18 mois de la fin de son contrat, les dirigeants du FC Barcelone souhaiteraient sceller l’avenir de l’attaquant de 25 ans. Selon les informations de Mundo Deportivo, la direction du Barça devrait entamer des discussions avec les représentants d’Ousmane Dembélé après la fin du mercato hivernal. Les Catalans veulent éviter de perdre l’un des hommes clé de l’effectif de Xavi.

Depuis sa prolongation l’été dernier, l’ancien joueur du SRFC dispose d’une clause de 50 millions d’euros dans son contrat et plusieurs clubs pourraient être intéressés cet été. Afin d’éviter ce scénario, les dirigeants du FC Barcelone aimeraient convaincre Ousmane Dembélé de signer un nouveau contrat jusqu’en 2026. Cette prolongation permettrait au Barça d’incorporer l’international français dans leur nouveau projet.

L’idylle entre le FC Barcelone et Ousmane Dembélé pourrait se poursuivre avec un nouveau chapitre. L’ailier de 25 ans est désormais un titulaire indiscutable et l’un des joueurs les plus capés du vestiaire. Son rendement offensif pourrait être prépondérant dans la quête d’un triplé historique pour le Barça.

Reste à savoir si Ousmane Dembélé acceptera de rester au FC Barcelone en cas d’activation de sa clause libératoire cet été. Chelsea et le PSG pourraient notamment revenir à la charge pour recruter l’attaquant du Barça.