FC Lorient Mercato : Un défenseur du FCL suscite plusieurs approches

Publié par Enzo Vidy le 26 janvier 2023 à 17:50

Après leur formidable première partie de saison, certains joueurs du FC Lorient sont sur le départ, et un défenseur suscite plusieurs approches.

Si de nombreux cadres suscitent beaucoup d'intérêts sur ce mercato hivernal, d'autres joueurs du FC Lorient sont également convoités en vue d'un transfert cet hiver. Adrian Grbic fait partie des joueurs concernés, avec de nombreux clubs comme Leganés ou encore Caen et Valenciennes qui sont aux aguets pour l'attaquant du FCL.

En plus du joueur autrichien, Igor Silva, défenseur droit du FC Lorient, fait l'objet de plusieurs approches à l'étranger. Sous contrat jusqu'en 2026 avec le FC Lorient, le latéral brésilien manque de temps de jeu cette saison et reste à l'écoute concernant différentes propositions, comme l'indique Ouest-France.

Parmi les nombreux clubs intéressés par le profil d'Igor Silva, le PAOK Salonique, ou encore le Lokomotiv Moscou seraient venus aux nouvelles concernant un prêt pour le défenseur de 26 ans, qui reste également ouvert à poursuivre la saison avec le FC Lorient.

FC Lorient Mercato : Quelle attaque en deuxième partie de saison ?

Après avoir vendu Dango Ouattara contre un chèque de 27 millions d'euros à Bournemouth, le FC Lorient pourrait également être amené à perdre Terem Moffi dans les prochaines heures. Si cela venait à se confirmer, le FCL serait orphelin de ses deux éléments forts de l'attaque lorientaise, et même si rien n'est encore bouclé, les dirigeants explorent plusieurs pistes pour garder un secteur offensif de qualité.

Le dossier le plus chaud concerne Bamba Dieng. L'attaquant sénégalais de l' OM devait aider son club formateur à faire venir Terem Moffi, mais le refus de ce dernier complique légèrement les choses. Néanmoins, Pablo Longoria reste ouvert à un départ de son joueur à condition que le FC Lorient fasse un chèque de 10 millions d'euros. En attendant un accord entre les deux clubs, Bamba Dieng est à Lorient, et a déjà passé sa visite médicale qui a révélé un petit problème au genou, et qui pourrait obliger le FC Lorient a revoir son offre à la baisse, d'après RMC Sport.

Ensuite, il y a Romain Faivre, attaquant de l' OL, qui souhaite quitter les Gones cet hiver. Déjà d'accord avec le FCL sur son futur contrat, l'ancien brestois attend désormais que le FCL et l'Olympique Lyonnais s'entendent sur les modalités de la transaction.

En ce qui concerne la troisième option, il s'agit de l'ancien rennais Wilson Isidor. Elément fort du Lokomotiv Moscou cette saison, le jeune attaquant de 22 ans intéresse grandement le FC Lorient qui a d'ores et déjà formulé une offre de prêt aux dirigeants russes. Toutefois, le dossier s'annonce complexe, car d'autres clubs sont également sur le coup, à commencer par l' Olympique Lyonnais.