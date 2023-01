PSG : Anne Hidalgo envoie un nouveau message clair pour le Parc !

Publié par JEAN-LUC D le 26 janvier 2023 à 19:03

Si le PSG tient absolument à devenir propriétaire du Parc des Princes au risque de changer de stade, Anne Hidalgo, la Maire de Paris, reste droite dans ses bottes sur le sujet.

Après avoir déclaré officiellement, il y a quelques semaines, que le Parc des Princes ne sera pas vendu au Paris Saint-Germain, Anne Hidalgo, dont les propos avaient soulevé une vive protestation au niveau du club de la capitale, la Maire de Paris reste ferme sur sa position. Alors que Nasser Al-Khelaïfi et les siens menacent de déménager de l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud pour un autre site, notamment le Stade de France, l’élue socialiste assure qu’il est complètement exclut de vendre le mythique stade de la Ville Lumière.

« Le Parc n’est pas à vendre. Vous savez, moi je n’avais pas fermé complètement cette hypothèse, soyons honnêtes. D’abord, parce que je voulais voir ce que ça signifiait pour les Parisiens, est-ce qu’il y avait à la clé des moyens supplémentaires qui nous permettraient de mieux faire vivre les petits clubs parisiens. Donc, je suis quelqu’un de pragmatique, j’ai regardé.

Je comprends l’économie d’un club de ce niveau-là, dans laquelle la propriété du stade fait partie de l’équation économique, tout cela je l’entends, mais le Parc n’est pas à vendre, définitivement. En revanche, bien sûr qu’avec mon club, parce que c’est mon club, le Paris Saint-Germain, et son président nous avons à nous parler et à travailler », a expliqué Anne Hidalgo ce jeudi dans l’émission Télématin sur France 2. Et malgré les menaces des dirigeants du PSG de s’en aller du Parc des Princes pour éventuellement évoluer au Stade de France, la Maire de Paris ne semble pas inquiète, puisqu’elle n’y croit pas beaucoup.

Hidalgo : « Je crois que le PSG n'a pas beaucoup de plans B »

La se poursuit entre le Paris Saint-Germain et Anne Hidalgo. Conséquence du refus de la Mairie de Paris de vendre le Parc des Princes comme le souhaite le Champion de France en titre. Une position tranchée, qui oblige les dirigeants de la formation entraînée par Christophe Galtier, à désormais envisager un déménagement. Si le Stade de France s’est proposé pour accueillir les Rouge et Bleu, l’élue municipale assure que ce n’est pas une hypothèse raisonnable.

« Vous savez, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de plans B » glisse la Maire avant que le présentateur lui suggère le Stade de France, une idée qui serait validée par Emmanuel Macron. « Vous savez, je crois qu’il n’y a pas beaucoup de plans B. Le Stade de France, c’est une hypothèse souvent évoquée dans les médias, mais je pense que ce n’est pas une hypothèse raisonnable. Le Stade de France doit accueillir au-delà de compétitions liées à un seul club. Maintenant, si Emmanuel Macron veut vendre le Stade de France au PSG, je lui souhaite bon courage, mais ce n'est pas une hypothèse raisonnable », confie la femme politique.

Par ailleurs, maintient le bras tendu à la direction parisienne pour poursuivre les discussions. « Je pense qu'il faut sortir de cette situation. Moi j'aime ce club, j'ai envie que le PSG puisse prospérer. S'il y a des travaux à faire, il faut les faire. J'accompagnerai du mieux que je peux ces travaux, car je tiens à cette équipe et à ses performances. Pour le reste, c'est de la discussion qu'on doit avoir de façon raisonnable entre gens raisonnables », a-t-elle lancé. Reste maintenant à savoir ce qu’en pense le Paris SG.