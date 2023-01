ASSE Mercato : Saint-Etienne prend une décision pour un gardien

Publié par ALEXIS le 27 janvier 2023 à 13:10

Cherchant une porte de sortie aux joueurs indésirables et en manque de temps de jeu, l’ ASSE a pris une décision concernant un gardien de but.

Depuis l’arrivée de Gautier Larsonneur à l’ ASSE, un embouteillage s'est créé au poste de gardien de but chez les Verts. En plus de la recrue hivernale et de sa nouvelle doublure Boubacar Fall, l’AS Saint-Etienne compte toujours dans son effectif, Etienne Green, Matthieu Dreyer et Noah Raveyre. Vu le nombre de portiers, le club ligérien cherche une porte de sortie à deux des remplaçants.

Mis sur le marché cet hiver, Etienne Green (22 ans) a eu des touches à Valenciennes FC ou encore l’AJ Auxerre, mais elles n'ont pas abouti à un transfert. Valenciennes a finalement recruté l’ancien Stéphanois Stefan Bajic, et l’AJA s’est offert les services du Roumain Ionut Radu, en prêt de l'Inter Milan. En quête de temps de jeu, le gardien formé à l’ ASSE souhaite rejoindre un autre club cet hiver, afin de relancer sa carrière qui a pris du plomb dans l’aile.

Décevant lors la première moitié de la saison, Matthieu Dreyer (33 ans) est désormais relégué en troisième position dans la hiérarchie des gardiens de but de l’équipe professionnelle. Laurent Batlles ne compte plus sur lui et ne le retiendrait pas s’il tient une offre pour partir cet hiver.

ASSE Mercato : Saint-Etienne repousse l'offre de l'AC Milan pour Noah Raveyre

Noah Raveyre intéresse l’AC Milan, qui a lancé des négociations pour le recruter. Le journaliste italien Daniele Longo avait annoncé, il y a une dizaine de jours, que l’ ASSE et le club lombard avaient un rendez-vous décisif pour finaliser le transfert du portier de 17 ans. Mais à quatre jours de la fermeture du marché des transferts, le dossier semble au point mort.

Selon les informations du quotidien Le Progrès, l'AS Saint-Etienne n'a pas donné suite aux offres du club de l'AC Milan, qui contenaient des bonus. Le contrat stagiaire du prometteur gardien de but prend pourtant fin en juin 2023. Il partirait donc libre à la fin de saison si l'on se fie aux informations de la source. Les derniers jours du mercato seront néanmoins décisifs pour Noah Raveyre, bloqué pour l'instant, et aussi pour Etienne Green, qui dispose de deux pistes à l’étranger, comme l’indique le journal régional.