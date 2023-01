PSG Mercato : Christophe Galtier déjà en danger au Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 27 janvier 2023 à 18:10

Nommé en juillet, Christophe Galtier va-t-il terminer la saison sur le banc du PSG ? Tout pourrait basculer pour le technicien français dans un mois.

En difficulté depuis la fin de la Coupe du monde, le Paris Saint-Germain n’a plus que trois points d’avance sur son dauphin, le RC Lens, et cinq points sur l’Olympique de Marseille (3e) au classement de Ligue 1. Une mauvaise passe qui voit également pointer un mois de février extrêmement chargé et qui pourrait être déterminant pour l’avenir de son entraîneur Christophe Galtier. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, l’ancien coach de l’OGC Nice pourrait voir son avenir totalement basculer dans les prochaines semaines, selon la presse espagnole.

PSG Mercato : Christophe Galtier viré en cas d’élimination face au Bayern ?

Comme pour ses prédécesseurs, l’heure de vérité et du grand jugement approche pour Christophe Galtier, parce que le baromètre au Paris Saint-Germain, ce n’est pas le championnat, mais la Ligue des Champions. En effet, selon les informations recueillies par le journal Ok Diario, les dirigeants du club de la capitale française visent au moins le dernier carré de la Coupe aux grandes oreilles cette saison, et commencent à se poser des questions sur la capacité du Marseillais de 56 ans à tenir ce challenge.

Nasser Al-Khelaïfi aurait donc fixé un ultimatum à l’ancien entraîneur de l’ASSE : passer le cap des huitièmes de finale face au Bayern Munich ou prendre la porte ? Surtout que le Qatar rêve toujours de confier les rênes de l’équipe des Rouge et Bleu à un Zinédine Zidane, qui va devoir se trouver un autre point de chute après la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l’Equipe de France jusqu’en 2026. En cas d’échec, le Paris SG pourrait donc offrir les pleins pouvoirs à Zizou pour lancer la révolution annoncée et qui n’est toujours pas visible dans les faits.