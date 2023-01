OGC Nice Mercato : La mise au point de Lorient pour Moffi

Publié par Ange A. le 28 janvier 2023 à 08:10

Au sortir de la victoire du FC Lorient sur le Stade Rennais, le coach des Merlus s’est exprimé sur Terem Moffi, annoncé à l’ OGC Nice.

Le FC Lorient s’est offert le Stade Rennais vendredi en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Les Merlus se sont imposés (2-1) dans le derby. Une prouesse réalisée sans leur buteur vedette Terem Moffi. L’avenir du buteur nigérian est au cœur des spéculations en ce mercato d’hiver. L’attaquant nigérian est annoncé sur les tablettes de l’ OGC Nice et de l’Olympique de Marseille. Le club azuréen tiendrait désormais la corde dans ce dossier. Au sortir de cette victoire, Régis Le Bris a évoqué l’avenir de son attaquant. Le coach des Merlus refuse de croire à un départ de Moffi en plein milieu de saison.

OGC Nice Mercato : Le Bris veut toujours y croire pour Terem Moffi

Le coach du FC Lorient espère pouvoir conserver Terem Moffi pour le reste de la saison. Après la victoire contre Rennes, Régis Le Bris a d’ailleurs salué l’état d’esprit de celui-ci au moment où son avenir est sujet aux spéculations. Surtout que le Super Eagle serait proche de rejoindre l’OGCN. « Forcément, dans une période comme celle-ci, où autant de clubs le convoitent, c'est un peu difficile pour lui en ce moment. Pour autant, c'est un joueur d'une qualité exceptionnelle sur le plan sportif - nos concurrents ne manqueront pas de le souligner - mais il est surtout professionnel et il apporte énormément de joie à cette équipe. À ce jour, il n'y a pas autre chose à faire que d'attendre et voir comment cela va se terminer. En tout état de cause, s'il devait rester je serais très heureux », a indiqué l’entraîneur des Merlus au micro de Prime Vidéo.

Pour rappel, Terem Moffi compte 12 réalisations en 18 matchs cette saison. Encore sous contrat jusqu’en 2024, sa valeur marchande est estimée à 15 millions d’euros sur Transfermarkt.