PSG Mercato : Campos proche de boucler un deal très satisfaisant

Publié par JEAN-LUC D le 28 janvier 2023 à 12:39

Alors que les dossiers Skriniar et Cherki animent ces derniers jours du mercato hivernal du PSG, Luis Campos avancerait très bien sûr un autre dossier important.

Dans les tuyaux depuis le dernier mercato estival, Keylor Navas va pouvoir quitter le Paris Saint-Germain durant ce marché des transferts du mois de janvier. Et en retour le club de la capitale ne veut pas retenir forcément le gardien de but de 36 ans. En conférence de presse, Christophe Galtier a précisé ce vendredi qu’il sera à l’écoute de l’ancien portier du Real Madrid concernant son avenir.

« Keylor est un grand compétiteur, il est exemplaire sur le travail depuis le début de la saison (…) Mais au regard du bonhomme et de sa carrière, on doit le respecter et l’écouter. Aujourd’hui, aucune décision n’a été prise concernant son avenir, mais on verra ce qu’il se passera dans quatre jours », a déclaré l’entraîneur du club de la capitale française.

D’après les renseignements recueillis par L’Équipe des négociations seraient en ce moment en cours entre les dirigeants parisiens et leurs homologues de Nottingham Forest pour Navas. « Le Costaricien a donné son accord pour rejoindre le promu et son intention est d’être transféré », explique le média francilien. Un deal très satisfaisant pour toutes les parties concernées.

Un départ en Angleterre répondrait au désir de Keylor Navas de retrouver une place de titulaire dans l’un des cinq grands championnats européens. « Dans l’entourage du joueur, on fait preuve d’un optimisme prudent quant à la conclusion de ce dossier alors que les discussions entre le PSG et Nottingham Forest se poursuivaient ces dernières heures », ajoute Le Parisien.

Si le Paris Saint-Germain peut espérer encaisser un chèque de 5 millions d’euros dans cette affaire, c’est surtout l’économie d’un énorme salaire de 12 millions d’euros annuels, qui réjouirait au niveau de la direction. Toujours en interne, un départ de Navas serait une grande nouvelle en raison de ses relations particulièrement fraîches avec le gardien titulaire de Christophe Galtier, l’international italien Gianluigi Donnarumma (23 ans). De son côté, Nottingham Forest s'offrirait les services d'un des dix meilleurs à son poste pour remplacer Dean Henderson, prêté par Manchester United, et blessé pour plusieurs semaines.