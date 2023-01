PSG : Galtier reçoit un renfort de poids pour la réception de Reims

Publié par JEAN-LUC D le 28 janvier 2023 à 20:09

À la veille de la réception du Stade de Reims, en clôture de la 20e journée de Ligue 1, le PSG a dévoilé la liste des joueurs conviés par Christophe Galtier avec un retour majeur.

Le Paris Saint-Germain reçoit le Stade de Reims ce dimanche, à 20h45, au Parc des Princes. Pour l'occasion, l’entraîneur du club parisien va bénéficier du grand retour de Marco Verratti. Si l’éventualité d’une titularisation du milieu de terrain italien demeure encore mystérieuse, le groupe annoncé ce samedi par les Rouge et Bleu comprend bel et bien le nom du joueur du Petit Hibou. Et c’est une grande nouvelle pour Christophe Galtier puisqu’il pourra à nouveau compter sur son métronome, qui n’a plus joué en match officiel avec le PSG depuis le le 1er janvier dernier.

Victime d’une élongation à la cuisse avant d’être gêné au niveau des quadriceps, Verratti semble cette fois libéré de ses pépins physiques. Il pourrait donc retrouver sa place dans le onze parisien dès demain face aux Remois. Par contre, Nuno Mendes, qui se remet progressivement de sa blessure musculaire, est absent du groupe pour le match de demain soir à 20H45.

D’après les renseignements recueillis par L’Équipe, le jeune latéral gauche portugais est laissé au repos par précaution, lui qui traîne une gêne musculaire depuis la Coupe du monde au Qatar. Le staff médical privilégie ainsi une reprise en douceur afin d’éviter toute rechute avant le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern Munich le 14 février prochain.

PSG : Le groupe convoqué par Christophe Galtier contre Reims

Gardiens : G. Donnarumma, K. Navas, S. Rico.

Défenseurs : J. Bernat, , E. Bitshiabu, A. Hakimi, Marquinhos, T. Pembélé, S. Ramos

Milieux : Danilo,, I. Gharbi, F. Ruiz, R. Sanches, C. Soler, M. Verratti, Vitinha, W. Zaïre-Emery

Attaquants : H. Ekitike, L. Messi, K. Mbappé, Neymar.