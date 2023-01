PSG : Avant d’accueillir Reims, Galtier lâche un énorme mea culpa

Publié par JEAN-LUC D le 29 janvier 2023 à 10:40

Le PSG accueille le Stade de Reims ce dimanche soir en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Avant ce match, Christophe Galtier s’est livré à un sérieux mea culpa.

Après avoir déclaré en début de semaine que Kylian Mbappé était désormais le « second capitaine » du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier a du faire face à une fronde en interne. Se sentant détrôné dans la hiérarchie au niveau du Capitanat, Presnel Kimpembe était monté au créneau pour dénoncer une décision unilatérale. D’après les médiaux hexagonaux, l’entraîneur parisien et son défenseur central ont ensuite eu une franche discussion pour remettre les choses à plat dans cette histoire.

Autrement dit, Marquinhos reste capitaine et quatre vice-capitaine le suivent : Presnel Kimpembe, Marco Verratti, Kylian Mbappé et Sergio Ramos, sans aucun ordre de préférence. Même si la tensions semble baisser autour de cette affaire, Galtier a jugé bon de faire son mea culpa avant le match de la 20e journée de Ligue 1 contre le Stade de Reims ce dimanche soir.

PSG : Christophe Galtier s’excuse pour le Capitanat

Lors de sa conférence de presse de vendredi, le coach du Paris Saint-Germain est revenu sur ses propos polémiques sur la hiérarchie des capitaines. « On va faire un point très précis. Mea culpa, je me suis mal exprimé lundi soir. Les choses sont très claires, Kylian fait partie des vice-capitaines de ce groupe là. À chaque fois que Kim a été sur le terrain et Marqui n’était pas sur le terrain, Kim récupérait le brassard. Quand Marqui n’est pas là pour x raison, il y a un autre capitaine », a déclaré Christophe Galtier avant d’ajouter :

« Sur le match de Lens, il n’y avait ni Kim, ni Marco ni Marqui. J’ai décidé que Kylian était capitaine, car il fait partie des vice capitaine, pas le vice-capitaine. J’ai eu ensuite un entretien avec Kimpembe pour lui expliquer ce que je vous explique maintenant. »

Voilà qui est désormais clair.