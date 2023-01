ASSE Mercato : Un nouveau nom sur le départ à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 30 janvier 2023 à 12:20

L’ ASSE devrait se séparer encore de 4 joueurs après Silva, Bakayoko et Palencia. Un nouveau nom figure désormais sur la liste des départs.

L’ ASSE cherche à se débarrasser des indésirables lors de la première moitié de la saison, afin de faire la place aux nouveaux joueurs et réduire son effectif. Ces derniers jours, trois joueurs ont quitté l’AS Saint-Etienne : Gabriel Silva, Abdoulaye Bakayoko et Sergi Palencia. En fin de contrat en juin 2023, le Brésilien et l'Espagnol ont rompu leurs six derniers mois de bail avec le club ligérien. Quant au jeune défenseur ivoirien, il est prêté au Puy Foot 43 (en National), sans option d'achat.

Ces trois défenseurs devraient être suivis par d’autres joueurs sur qui Laurent Batlles ne compte pas pour l’opération maintien de l’ ASSE. Charles Abi devrait également partir dans les prochaines heures. Écarté de l’équipe professionnelle depuis le début de la saison, l'avant-centre formé à Saint-Etienne n’a pas joué un seul match en Ligue 2, toute la première moitié de l’exercice.

ASSE Mercato : Louis Mouton se dirige vers un prêt

Barré par la concurrence de quatre joueurs (Anthony Briançon, Jimmy Giraudon, Léo Pétrot et Saïdou Sow) en défense centrale, Mickaël Nadé est invité à se trouver un nouveau club où il aurait du temps de jeu. Et ce n’est pas tout. L’ ASSE cherche aussi un point de chute à Étienne Green (22 ans), pour lui donner la possibilité de jouer, car il est désormais 4e dans la hiérarchie des portiers des Verts.

Une rétrogradation depuis l’arrivée de la recrue hivernale Gautier Larsonneur (26 ans) et la promotion de Boubacar Fall (22 ans). D'après But Football Club, Louis Mouton (milieu défensif, 20 ans) est aussi sur la liste des joueurs partants ces dernières heures, avant la fermeture du mercato hivernal. « Il pourrait être prêté » par l' ASSE, selon la source.