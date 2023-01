FC Nantes Mercato : C'est officiel, Andy Delort est Nantais !

Publié par Jules le 30 janvier 2023 à 14:05

C'était le gros dossier du mercato du FC Nantes ces dernières semaines, Andy Delort quitte l'OGC Nice et rejoint officiellement les Canaris cet hiver.

Après de longues semaines de discussions, des doutes et des certitudes, c'est enfin la fin de la saga Andy Delort. En effet, l'attaquant algérien vient de s'engager officiellement avec le FC Nantes en provenance de l'OGC Nice. Cela faisait déjà plusieurs jours que les Canaris attendaient de pouvoir compter l'ancien buteur du Montpellier HSC dans leurs rangs, et c'est désormais chose fait, comme l'a indique le FCN dans un communiqué publié aux alentours de midi ce lundi sur son site officiel.

Alors que les Canaris ont déjà enregistré plusieurs arrivées, notamment celle de Joao Victor cet hiver, Andy Delort s'est engagé aujourd'hui avec le FC Nantes. Le joueur débarque en Loire-Atlantique dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Cette option, dont dispose le FCN, sera automatiquement levée en cas de maintien des Canaris en Ligue 1, qui pointe actuellement à la 13e place du classement avec 7 points d'avance sur le premier relégable.

FC Nantes Mercato : Andy Delort est heureux de rejoindre enfin le FCN

Depuis plusieurs semaines, Andy Delort fait le forcing pour quitter l'OGC Nice et rejoindre les Canaris durant ce mercato hivernal. "Je suis très content. Ça faisait une dizaine de jours que j'attendais de pouvoir m'entraîner avec mes nouveaux coéquipiers. [...] J'ai vraiment été très bien accueilli ici. Il y a un match qui arrive très vite et je me languis déjà de découvrir ce stade en tant que joueur du FC Nantes !"

Andy Delort pourrait donc jouer le prochain match du FC Nantes contre l'OM ce mercredi dans le cadre de la 21e journée de Ligue Uber Eats. L'attaquant algérien portera le numéro 99, et non le numéro 9 chez les Canaris, puisque ce dernier a été sorti du jeu de maillot par le FCN après le tragique décès d'Emiliano Sala, ancien buteur du club, en janvier 2019.