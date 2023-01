FC Nantes Mercato : La recrue Joao Victor rassure sur sa forme

Publié par ALEXIS le 28 janvier 2023 à 00:40

Présenté en conférence de presse, Joao Victor, la dernière recrue en date du FC Nantes a rassuré sur sa forme, vu qu’il a peu joué au Benfica.

Le FC Nantes s’est offert les services de Joao Victor (24 ans). Il est la troisième recrue hivernale des Canaris. Le défenseur central a rejoint Jaouen Hadjam (arrière gauche) et Florent Mollet (milieu offensif) à la Jonelière. Mais son arrivée au FCN suscite des interrogations sur son état de forme, car il n’a joué aucun match en championnat avec le Benfica Lisbonne où il était prêté. Pendant toute la première moitié de la saison, il a disputé seulement 143 minutes de jeu en matchs de coupe.

Deux journalistes de Ouest France, bien informés sur l’actualité du FC Nantes s’inquiètent de la condition physique du Brésilien. Selon Jean-Marcel Boudard et David Phelippeau, qui s'appuient sur les confidences de journalistes brésiliens, Joao Victor est « complètement hors de forme » et ne sera « pas opérationnel tout de suite. »

FC Nantes Mercato : Joao Victor, « je suis prêt, je me sens capable de jouer »

Lors de son passage en conférence, la recrue hivernale du FC Nantes a rassuré ses détracteurs et les supporters des Canaris, sur son physique. « Je me sens plutôt bien parce qu’à Benfica, même si je n’ai pas beaucoup joué, j’ai énormément travaillé. Oui, je suis prêt. Je me sens capable de jouer. Ça dépend juste du coach », a-t-il déclaré. Il a été soutenu par Antoine Kombouaré. Selon l’entraineur du FC Nantes, Joao Victor n'a pas beaucoup joué, mais le staff a reçu des données athlétiques positives sur son état de forme. « C'est un garçon qui est prêt à jouer. Il lui manque la compétition, mais on a vu les données GPS, c'est bien. Je ne me pose même pas la question. »

Pour rappel, le Brésilien est prêté au FC Nantes pour six mois. Son transfert a été motivé par l’absence de Nicolas Pallois, blessé et indisponible pour plusieurs semaines. Antoine Kombouaré peut compter donc sur Joao Victor, dimanche (15h) contre Clermont Foot, lors de la 20e journée de Ligue 1.