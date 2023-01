FC Lorient Mercato : Un gardien de l'OL proche de signer au FCL

Publié par Enzo Vidy le 30 janvier 2023 à 15:35

À la recherche d'un deuxième gardien suite à la blessure d'Yvon Mvogo jusqu'à la fin de la saison, le FC Lorient est proche de signer un portier de l' OL.

Déjà bien agité depuis le début du mois de janvier, le mercato hivernal du FC Lorient n'est pas encore complètement terminé. Le départ de Terem Moffi à l'OGC Nice se précise de plus en plus ces dernières heures, et les dirigeants lorientais ont déjà trouvé son successeur avec l'arrivée récente de Bamba Dieng en provenance de l' OM contre un chèque de 10 millions d'euros.

Désormais, il reste une priorité pour le FC Lorient afin de finir la période des transferts en beauté. Longtemps dépendant d'Yvan Mvogo dans les buts en début de saison, le portier s'était gravement blessé face au PSG en novembre dernier, le rendant indisponible jusqu'à la fin du championnat.

Et si les Merlus avaient rapidement trouvé une solution avec Vito Mannone qui occupe désormais la place de gardien numéro 1 et qui réalise de bonnes prestations, il n'y a plus de gardien d'expérience sur le banc du FC Lorient. De ce fait, les dirigeants se seraient considérablement activés ces derniers jours, et auraient trouvé leur nouveau gardien remplaçant à l' OL.

FC Lorient Mercato : Julian Pollersbeck se rapproche du FCL

D'après les informations révélées par Goal, le deuxième gardien de l'Olympique lyonnais, Julian Pollersbeck, est tout proche de signer au FC Lorient. Le média précise en effet que le portier allemand s'engagerait sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison, et qu'il se trouverait actuellement dans le Morbihan afin de finaliser les derniers détails de son transfert au FCL.

Après Bamba Dieng et Romain Faivre, le FC Lorient s'apprête à boucler sa troisième recrue du mercato hivernal et peut se donner les moyens de rêver à l'Europe en deuxième partie de saison.