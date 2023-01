Toulouse FC Mercato : C'est officiel, un milieu de terrain quitte le TFC

Publié par Enzo Vidy le 31 janvier 2023 à 12:22

Très actif depuis le début du mercato hivernal, le Toulouse FC a officialisé le départ d'un milieu de terrain en direction du Danemark.

C'est l'un des clubs les plus actifs de ce mercato hivernal dans le championnat de France. Déjà auteur d'une première partie de saison plus que convaincante, le TFC veut poursuivre sur sa lancée, et se donne les moyens de viser la première partie de tableau à l'issue de la saison avec un recrutement ambitieux. Actuellement 12e de Ligue 1, les Toulousains n'ont que deux points de retard sur l'OL, qui occupe la 9e place.

Pour s'assurer une belle deuxième partie de championnat, les dirigeants du Toulouse FC sont sur tous les fronts depuis le début du mois de janvier. Conscient des problèmes défensifs de leur équipe, qui fait partie des moins bons élèves du championnat dans ce domaine, le board toulousain est allé chercher Warren Kamanzi, latéral droit, et Gabriel Suazo qui occupe le poste de défenseur gauche, afin de renforcer l'arrière garde de Philippe Montanier.

Mais le Toulouse FC ne s'est pas contenté d'améliorer sa défense, et a fait venir un avant-centre du nom de Saïd Hamulic pour un transfert avoisinant les 2,5 millions d'euros. Le milieu suisse Vincent Sierro s'est également engagé avec le Toulouse FC la semaine dernière pour consolider l'entrejeu du TFC. Après avoir fait le plein dans le sens des arrivées, le Toulouse FC se concentre sur le dégraissage de son effectif, et a officialisé le départ d'un milieu de terrain ce mardi.

Toulouse FC Mercato : Naatan Skyttä est prêté à Odense Boldklub

Tout juste revenu de son prêt en Norvège, Naatan Skyttä va déjà repartir du Toulouse FC. Le club a officialisé via son site internet le départ de son international finlandais, dans le cadre d'un prêt sans option d'achat avec le club danois d'Odense Boldklub. Seulement âgé de 20 ans, le milieu de terrain toulousain est apparu à quatre reprises sous le maillot violet depuis le 1er janvier, avec deux matches en Ligue 1 et deux apparitions en Coupe de France.