OL Mercato : Un milieu de terrain refuse l'Olympique Lyonnais

Publié par Jules le 31 janvier 2023 à 18:30

Tandis que le mercato hivernal de l' OL s'accélère dans le sens des départs, l'Olympique Lyonnais a de nouveau été repoussé par un milieu.

Le mercato hivernal n'est pas simple pour l' OL qui multiplie les échecs ces dernières semaines. Tandis que le mois de janvier avait plutôt bien débuté, avec le retour de Dejan Lovren dans le Rhône, les Gones sont ensuite passés à côté de plusieurs pistes prioritaires de la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais. C'est notamment le cas du jeune milieu de terrain brésilien Joao Gomes qui a refusé de rejoindre Lyon et qui s'est finalement engagé avec Wolverhampton hier après-midi.

Néanmoins, l' OL n'abandonne pas et souhaite boucler son mercato au plus vite. Sur le plan des arrivées, les Gones ont notamment validé l'arrivée d'Amin Sarr en provenance d'Heerenveen contre un joli chèque de la part de l'Olympique Lyonnais. En parallèle de ce dossier, le club veut également faire venir un milieu de terrain, ce qui s'avère plus compliqué que prévu. Après que Joao Gomes ait refusé de rejoindre le club entraîné par Laurent Blanc, un autre milieu vient également de recaler Lyon.

OL Mercato : Florian Grillitsch refuse de rejoindre l'Olympique Lyonnais

Depuis plusieurs heures, Florian Grillitsch était annoncé dans le viseur de l' OL. Apparu à dix reprises avec l'Ajax Amsterdam depuis le début de la saison, le milieu de terrain autrichien de 27 ans est très loin d'être un titulaire aux Pays-Bas, ce qui a poussé l'Olympique Lyonnais à tenter sa chance. Ainsi, d'après les informations de Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sports, l'Olympique Lyonnais a formulé une offre avoisinant les 3 millions d'euros pour s'offrir l'ancien milieu d'Hoffenheim.

Néanmoins, selon le journaliste, Florian Grillitsch aurait refusé les avances de l' OL. En effet, l'international autrichien (35 sélections) ne veut pas rejoindre l'Olympique Lyonnais puisqu'il souhaite rester à l'Ajax pour s'y imposer, après un début de saison tronqué par les blessures. Les Gones n'ont plus beaucoup de temps pour trouver leur nouveau numéro 6.