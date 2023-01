OL Mercato : L'Olympique Lyonnais tente la piste Bakayoko

Publié par Enzo Vidy le 31 janvier 2023 à 17:30

Toujours à la recherche d'un milieu de terrain avant la fin de la période des transferts, l' OL tente la piste Tiémoué Bakayoko.

La fin du mercato approche, et l' OL n'a toujours pas trouvé le milieu de terrain tant désiré par le club pour la deuxième partie de saison. Pour le moment, Lyon a enregistré trois arrivées, avec le retour de Dejan Lovren le 2 janvier dernier, et plus récemment les signatures de Jeffinho et d'Amin Sarr qui viennent renforcer le secteur offensif de l'Olympique Lyonnais.

Désormais, la priorité est de trouver un milieu défensif, mais les dirigeants font face à plusieurs refus ces derniers jours. La semaine dernière, le milieu brésilien, Joao Gomes, a décliné les avances de l' OL pour filer àn Wolverhampton en Premier League. Ce mardi, c'est un milieu de l'Ajax, Florian Grillitsch, qui a également refusé la proposition formulée par le board lyonnais.

Néanmoins, l' OL ne compte pas lâcher l'affaire, et veut absolument s'attacher les services d'une sentinelle avant la fin du mercato hivernal. De ce fait, les dirigeants auraient entamé des discussions avec Chelsea pour Tiémoué Bakayoko.

OL Mercato : Tiémoué Bakayoko, la nouvelle piste explorée par Lyon

Actuellement prêté par Chelsea à l'AC Milan, Tiémoué Bakayoko ne vit pas les meilleurs moments de sa carrière depuis son départ de l'AS Monaco. Avec le club milanais, l'ancien milieu monégasque n'a pris part qu'à 14 rencontres de championnat, et ne semble pas convaincre les dirigeants des Rossoneri.

Alors qu'il était tout proche de s'engager avec Cremonese ces dernières heures, l' OL serait arrivé sur le dossier, d'après Fabrizio Romano, et serait actuellement en discussion avec Chelsea, ainsi qu'avec l'entourage du joueur de 28 ans. Pour le moment, aucun accord n'a été mentionné entre les différentes parties, et le temps presse pour les Gones, puisque le mercato ferme définitivement ses portes ce mardi soir à minuit.