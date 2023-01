OL Mercato : L'Olympique Lyonnais officialise un départ au milieu

Publié par Enzo Vidy le 31 janvier 2023 à 16:15

Désireux de vouloir se débarrasser de certains joueurs cet hiver, l' OL a officialisé le départ d'un milieu de terrain jusqu'à la fin de la saison.

Les départs s'accumulent cet hiver à l' OL. Face aux récentes déclarations de Laurent Blanc en conférence de presse qui a affirmé que certains joueurs n'étaient pas heureux à l' Olympique Lyonnais ces dernières semaines, les dirigeants ont pris les choses en main, et ont bouclé plusieurs transferts au sein de leur effectif.

Pris en grippe par les supporters, Karl Toko-Ekambi s'est officiellement engagé avec le Stade Rennais jusqu'à la fin de la saison pour retrouver de la confiance, avant de revenir à l' OL en juin prochain. Quelques heures plus tard, Romain Faivre a fait de même en s'engageant au FC Lorient, toujours sous la forme d'un prêt payant jusqu'en juin prochain.

Plus récemment, le nom de Jeff Reine-Adélaïde a été évoqué avec insistance à Angers SCO, avant que l'ESTAC se positionne sur le dossier. Et après des discussions entre l' OL et Troyes ces dernières heures, un accord a été trouvé pour le milieu offensif lyonnais.

OL Mercato : Lyon officialise le prêt de Jeff Reine-Adélaïde à l'ESTAC

Après son transfert annulé à Séville à cause de la visite médicale, Jeff Reine-Adélaïde a trouvé son nouveau point de chute. Le milieu offensif de l' OL s'est engagé à l'ESTAC jusqu'à la fin de la saison, comme l'a annoncé le club rhodanien sur son site officiel. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec l'Olympique Lyonnais, Jeff Reine-Adélaïde a disputé 48 matches avec les Gones depuis son arrivée à l'été 2019, et comptabilise un total de 2 buts inscrits toutes compétitions confondues.

Après Karl Toko-Ekambi et Romain Faivre, c'est un nouveau joueur à vocation offensive qui quitte l' OL cet hiver. Les dirigeants ont d'ores et déjà compenser ces nombreux départs avec les arrivées de Jeffinho et d'Amin Sarr.