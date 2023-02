OM Mercato : Tudor rassure déjà pour l’avenir d’Alexis Sanchez

Publié par Timothée Jean le 01 février 2023 à 12:33

Même s'il n'y a pour l'instant pas de réelles rumeurs de transfert, Igor Tudor a tenu à rassurer sur l'avenir de son attaquant Alexis Sanchez à l’ OM.

Cette saison, Alexis Sanchez est indispensable au sein de l’attaque de l’Olympique de Marseille. Il l’a encore prouvé la semaine dernière en inscrivant le but égalisateur de l’Olympique de Marseille face à l’AS Monaco (1-1). Homme de base de l’attaque de l’ OM, l’international chilien n’a manqué que trois rencontres avec les Phocéens depuis le début de la saison. Un bilan honorifique pour Alexis Sanchez qui a inscrit 10 buts en 24 rencontres disputées.

L’attaquant de 34 ans n’avait plus marqué autant depuis son arrivée à l’Inter Milan. Sa détermination, ses efforts constants et ses performances offensives impressionnent ainsi le vestiaire phocéen. « C’est un des meilleurs joueurs du monde et je suis très heureux qu’il soit ici. Depuis le premier jour à l’entraînement, il m’a impressionné », a déclaré Ruben Blanco dans des propos rapportés par RMC Sport.

Ce soir encore, Alexis Sanchez sera le principal atout offensif de l’ OM face au FC Nantes. Aligné à la pointe de l’attaque marseillaise depuis l’arrivée d’Igor Tudor, l’ancien buteur du FC Barcelone devra dorénavant partager ce rôle avec la nouvelle recrue offensive de l’ OM, Vitinha. Arrivé en provenance du Sporting Braga contre un chèque de 32 millions d'euros, le jeune attaquant portugais est devenu la recrue la plus chère de l’histoire de l’ OM. Même le rapatriement de Dimitri Payet n'avait pas coûté autant.

OM : Alexis Sanchez, l’atout offensif indispensable de Marseille

Et si les grands investissements manqués de l’ OM, tels que le recrutement de Strootman ou encore Mitroglou, avaient incité Frank McCourt à couper les vannes, le milliardaire américain a accepté cette fois-ci de mettre le paquet pour s’offrir les services d’un joueur considéré comme le nouvel espoir du football européen. La question qui se pose dès lors est de savoir si ce recrutement aura un impact sur l’avenir d’Alexis Sanchez. Pas vraiment !

L’entraîneur de l' OM, Igor Tudor, pense plutôt à associer en attaque Vitinha avec Alexis Sanchez. Un duo offensif qui fait rêver bon nombre de supporters marseillais. « Oui, nous pouvons les faire jouer ensemble », a indiqué Igor Tudor en conférence de presse à la veille du match contre le FC Nantes. Autrement dit, l’arrivée du jeune crack portugais n’aura pas d’incidence majeure sur l’avenir d’El Niño Maravilla qui reste toujours le principal atout offensif des Phocéens.

Pour l’heure, Alexis Sanchez est lié à l' OM jusqu’en juin 2023 avec une année supplémentaire en option. Cette clause est activable avec l’accord des deux parties. Les dirigeants marseillais devront donc s’entendre avec l’ancien joueur d’Arsenal en vue d’étendre son bail. Dans le cas contraire, il quittera gratuitement l’ OM à l’issue de la saison. Cette issue semble peu probable pour l’instant, puisque les dirigeants de l’ OM ne songent pas à perdre un tel atout offensif.