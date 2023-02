FC Nantes : Kombouaré passe aux aveux après la défaite contre l'OM

Publié par Ange A. le 02 février 2023 à 04:03

Le FC Nantes s’est incliné mercredi à domicile contre l’Olympique de Marseille. Antoine Kombouaré a livré son analyse après ce revers.

Accroché par Clermont lors de la dernière journée, le FC Nantes n’y arrive pas. Mercredi, le FCN a concédé une nouvelle défaite à La Beaujoire. Opposé à Marseille, Nantes s’est incliné (0-2). La recrue Joao Victor s’est illustrée de la pire des manières lors de cette rencontre. Le défenseur central arrivé de Benfica a inscrit un but contre son camp, permettant aux Marseillais d’ouvrir le score. Après son faux pas à domicile, le club des bords de l’Erdre cale à la 13e place. Son bourreau du soir remonte à la deuxième, profitant du faux pas du RC Lens, jusque-là dauphin du PSG. Antoine Kombouaré s’est exprimé après cette défaite.

FC Nantes : Kombouaré salue la performance de Marseille

L’entraîneur du FC Nantes reconnaît la supériorité des Marseillais. Lesquels sont en grande forme depuis la reprise du championnat. Ils n’ont enregistré qu’un seul faux pas depuis la reprise. C’était lors de la dernière journée lors d’un nul (1-1) contre l’AS Monaco. « De la frustration, même si on a joué une grande équipe de Marseille. On fait une première mi-temps intéressante. La deuxième est plus compliquée, ça se joue à pas grand-chose. Et on perd 2-0. On a essayé d’aller de l’avant, mais c’était compliqué […] On fournit un match cohérent, solide. Mais il faut marquer face à ces équipes. Ils savent faire basculer les matches de leur côté », a indiqué le technicien kanak.

Lequel s’est tourné vers la prochaine sortie du FC Nantes. Ce sera ce dimanche sur la pelouse d’Ajaaccio. « Maintenant, il faut passer à autre chose, bien se reposer et bien travailler pour ramener quelque chose de Corse », a souligné le coach des Canaris en quête d’une victoire depuis le 15 janvier.