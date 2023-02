Equipe de France : Clap de fin pour Raphaël Varane avec les Bleus

Publié par Jules le 02 février 2023 à 14:23

Ce jeudi, Raphaël Varane a annoncé la fin de sa carrière avec l'Equipe de France, seulement quelques semaines après la retraite d'Hugo Lloris.

C'était dans l'air depuis plusieurs heures, c'est désormais officiel, Raphaël Varane a mis un terme à sa carrière internationale avec l'Equipe de France. À l'instar d'Hugo Lloris, qui avait annoncé sa retraite internationale au début du mois de janvier, c'est désormais une nouvelle page qui se tourne avec le retrait de l'ancien défenseur du Real Madrid. À seulement 29 ans, le joueur formé au RC Lens a fait part de sa décision avec un message posté sur les réseaux sociaux.

Dans un long message publié sur Instagram, Raphaël Varane a annoncé cette grande décision, après avoir porté le maillot de l'Equipe de France à 93 reprises. "Ces moments avec vous me manqueront, c’est certain, mais le moment est venu pour la nouvelle génération de prendre le relais. Nous avons un groupe de jeunes joueurs talentueux qui est prêt à prendre la relève, qui mérite d’avoir sa chance et qui a besoin de vous", conclut le défenseur central de Manchester United.

Equipe de France : Didier Deschamps rend un vibrant hommage à Varane

Tandis que Raphaël Varane venait tout juste d'annoncer la fin de son aventure avec l'Equipe de France, Didier Deschamps a rapidement réagi, par le biais d'un communiqué transmis par la FFF. Après être revenu sur la belle carrière internationale du natif de Lille, le sélectionneur conclut, "Raphaël a joué un rôle central sur et en dehors du terrain durant la dernière décennie. J’ai pris énormément de plaisir à être son entraîneur et je sais que c’est aussi le cas pour l’ensemble de mon staff. Je lui souhaite le meilleur épanouissement et le meilleur bonheur possibles".

À quelques semaines de l'annonce d'Hugo Lloris, la retraite internationale de Raphaël Varane confirme qu'une page se tourne dans l'histoire de l'Equipe de France. Heureusement pour Didier Deschamps, le réservoir de talent est grand en France, et ces départs vont permettre à de nouveaux joueurs d'éclore en équipe nationale dans les prochains mois, et les prochaines années.