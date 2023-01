Équipe de France : Hugo Lloris se retire en pleine polémique Le Graët

Publié par JEAN-LUC D le 09 janvier 2023 à 21:25

Hugo Lloris et l'équipe de France, c'est terminé après 14 ans d'histoire. En pleine polémique Noël Le Graët, le portier de Tottenham a annoncé sa retraite internationale.

Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France et recordman des sélections (145) a pris la décision de mettre un terme à son histoire avec les Bleus après la finale de Coupe du monde perdue contre l’Argentine. Après avoir porté le maillot des Bleus durant quatorze années, le dernier rempart de Tottenham a décidé ce lundi de raccrocher les crampons avec les Bleus.

Équipe de France : Hugo Lloris justifie sa décision

À 36 ans révolus, Hugo Lloris met un terme à son idylle avec l’équipe de France. Recordman de sélection devant Lilian Thuram (142), l’ancien gardien de but de l’Olympique Lyonnais estime qu’il est temps pour lui de passer le relais à la nouvelle génération, notamment à un Mike Maignan au top avec l’AC Milan.

« Il arrive un moment où il faut savoir passer la main. Je n'ai pas envie de m'approprier la chose, j'ai toujours dit et répété que l'équipe de France n'appartenait à personne, et on doit tous faire en sorte que cela soit le cas, moi le premier. Je pense que derrière, l'équipe est prête à continuer, il y a également un gardien qui est prêt (Mike Maignan) », a expliqué Hugo Lloris dans une interview accordée au journal L’Équipe.

Avec les Bleus, le natif de Nice compte une Coupe du monde (2018), une finale de Coupe du monde (2022), une finale de l'Euro (2016), une victoire en Ligue des Nations (2021) et un record de capitanats (121). Sous contrat jusqu’en juin 2024, Lloris va désormais se consacrer uniquement à son club, Tottenham. Pour rappel, le compatriote de Zinedine Zidane avait entamé son aventure avec l’équipe de France le 19 novembre 2008, lors d'un amical contre l'Uruguay au Stade de France (0-0).