ASSE : Krasso a identifié le gros souci de Saint-Etienne à Bastia

Publié par ALEXIS le 03 février 2023 à 00:23

Après la défaite de l' ASSE à Bastia, Jean-Philippe Krasso semble avoir détecté le problème de l’équipe stéphanoise, avant-dernière de Ligue 2.

L’ ASSE a enchainé une deuxième défaite, mardi, lors de la 22e journée du championnat. Les Verts ont été sans réaction face au SC Bastia (2-0), au stade Armand-Césari, en Corse. La conséquence de cette défaite ? Ils ont chuté de la 18e à la 19e place, avec seulement un point de plus que la lanterne rouge, le Nîmes Olympique. Dès lors, l’AS Saint-Etienne se retrouve encore sous pression, en cette entame de la phase retour décisive de la Ligue 2. Dans les coulisses du club ligérien, le départ de Laurent Batlles circule de nouveau. Il pourrait être limogé si l’ ASSE ne prend pas de points, ce samedi (15h), lors de la venue du FC Annecy au stade Geoffroy-Guichard.

Conscient de la menace de licenciement qui plane sur l’entraineur des Verts, Jean-Philippe Krasso a tenté de le défendre, à l’issue du match perdu face au Sporting Club. « Le vestiaire est concerné et reste derrière le coach. Ce n’est pas lui qui est sur le terrain, ce n’est pas lui qui va au duel, il ne décide pas de l’agressivité qu’on ne met pas ! On est derrière lui, ce n'est pas le moment de le lâcher. »

ASSE : Krasso pointe un gros déficit physique à Saint-Etienne

L’attaquant de l’ ASSE n’a pas que volé au secours de Laurent Batlles, il a aussi identifié clairement le gros souci de l’équipe stéphanoise. « On n’a pas su répondre au défi physique des Bastiais », a-t-il constaté, après la défaite. « Bastia a mis énormément d’intensité, et nous a dominés dans l’agressivité, dans les duels. On n'a pas été à la hauteur dans ce domaine donc on a subi, on n’a pas eu de répondant. C’est là que le match s’est joué », a-t-il souligné ensuite, dans son analyse lucide sur le match.