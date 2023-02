OM Mercato : Les révélations de Dieng sur son départ de Marseille

Publié par Enzo Vidy le 03 février 2023 à 12:03

Récemment parti de l' OM cet hiver pour évoluer au FC Lorient, Bamba Dieng a fait des révélations sur son départ de Marseille.

Arrivé sous la forme d'un prêt avec option d'achat en août 2020 grâce à un partenariat entre Diambars et l' OM, Bamba Dieng a rapidement conquis le coeur des supporters marseillais. Lancé dans le grand bain par Nasser Larguet en Février 2021 lors d'un match de Coupe de France face à l'AJ Auxerre, l'attaquant sénégalais marque son premier but avec l' OM seulement 10 minutes après son entrée en jeu.

L'option d'achat étant levée à la fin de la saison, Bamba Dieng devient la doublure d'Arkadiusz Milik, et s'offrira un incroyable doublé lors d'un déplacement à Monaco en Ligue 1, avant de récidiver par un but quelque jours plus tard au Vélodrome face au Stade Rennais. Clinique devant le but, Bamba Dieng sera convoqué pour la première fois en équipe première du Sénégal durant cette période.

Mais lors de l'arrivée d'Igor Tudor sur le banc de l'OM, les choses se gâtent, et Bamba Dieng est mis à l'écart par l'entraîneur croate. Malgré une réapparition dans le groupe, l'attaquant sénégalais n'a plus la confiance qui faisait sa force la saison dernière, et fini par quitter le club cet hiver pour filer au FC Lorient.

OM Mercato : Bamba Dieng n'a ententu parler d'une prolongation à Marseille

Alors qu'il devait signer à Nice l'été dernier, Bamba Dieng est finalement revenu sur Marseille suite à un problème au genou lors de la visite médicale avec le Gym. Après son retour dans la cité phocéenne, l'attaquant sénégalais a vécu des premiers mois assez difficiles. Finalement de retour dans le groupe, le joueur de 22 ans devait faire l'objet d'une prolongation de la part de Pablo Longoria, mais cela ne s'est pas vraiment déroulé comme prévu :

"Après le transfert raté à Nice, je suis rentré travailler à Marseille et me voici à Lorient. Je ne regrette pas de ne pas rester à Marseille, a commenté le joueur de 22 ans. On ne nous a pas parlé de prolongation de contrat. Je suis resté concentré pour aider l'équipe et retrouver du temps de jeu. Malheureusement, cela ne s'est pas passé comme prévu et c'est pour ça que je suis venu à Lorient. C'est le foot, il y a des moments difficiles. Désormais, c'est avec les Merlus que Bamba Dieng va pouvoir à nouveau briller sur les pelouses de Ligue 1.