OL Mercato : Houssem Aouar a pris sa décision concernant son futur !

Annoncé sur le départ depuis le début de la saison, Houssem Aouar pourrait quitter l'OL pour relever un nouveau défi la saison prochaine.

L’Olympique Lyonnais traverse une période difficile cette saison, les résultats sont bien en dessous des objectifs fixés en début de saison. L'OL est actuellement 10e de Ligue 1 à 11 points de la 5e place qualificative pour une coupe d’Europe. En parallèle des nombreuses contre-performances en championnat les dirigeants de l’Olympique Lyonnais ont également subi un échec dans le dossier Houssem Aouar.

L’international français n’a pas prolongé son contrat avec son club formateur et son départ en fin de saison paraît inévitable. À six mois de la fin de son aventure avec les Gones, le milieu de 24 ans est libre de négocier et de s’engager avec le club de son choix. L’avenir d’Houssem Aouar aurait connu un nouveau rebondissement cette semaine, l’international français aurait pris sa décision concernant son futur club. L’ancien capitaine de l'OL était notamment pisté par l’AC Milan, Nottingham Forest et le Real Bétis.

Selon les informations de Goal, Houssem Aouar serait parvenu à un accord avec le club andalou. L’international français devrait donc suivre les traces de son ancien coéquipier Nabil Fékir en rejoignant le Real Bétis. Un nouveau coup dur en perspective pour l'OL qui s’apprête donc à perdre l’un des meilleurs joueurs de son effectif.

Le départ d’Houssem Aouar se précise, le milieu de l'OL a trouvé un accord avec le Réal Bétis. L’international français devrait signer un contrat de 4 ans avec le club andalou.

Avant son départ, Houssem Aouar pourrait être un précieux atout pour l’Olympique Lyonnais dans cette deuxième partie de saison. Laurent Blanc compte sur le milieu de 24 ans qui pourrait être titulaire ce samedi lors du déplacement de l'OL face à l’ESTAC. Une qualification pour une compétition européenne en fin de saison avec les Gones permettrait à Houssem Aouar de partir par la grande porte.