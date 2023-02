OM - OGC Nice : Tudor reçoit un avertissement avec le derby

Publié par Ange A. le 04 février 2023 à 06:03

Dauphin du PSG, l’ OM roule bien avant de recevoir l’OGC Nice ce dimanche. Igor Tudor a néanmoins été prévenu pour ce choc.

L’Olympique de Marseille est un véritable rouleau compresseur depuis la reprise des compétitions. L’ OM n’a enregistré qu’un seul faux pas depuis le retour des compétitions domestiques. C’était lors de la 20e journée de Ligue 1 contre l’AS Monaco. Les Olympiens avaient été contraints au partage des points par les Monégasques à l’Orange Vélodrome (1-1). Pour le reste, le club phocéen n’a connu que la victoire. Deux importants rendez-vous l’attendent lors de ses deux prochaines sorties. Ce dimanche, Marseille reçoit l’OGC Nice pour la 22e journée du championnat. Le club provençal sera ensuite face à son meilleur ennemi parisien dans le même antre mercredi en huitièmes de finale de la Coupe de France. En marge du derby, Igor Tudor a reçu un premier avertissement.

OM - OGC Nice : Igor Tudor reçoit une mise en garde avant le choc

Pour Vincent Menichini, l’Olympique de Marseille doit se méfier de l’OGC Nice. Ce, bien que les Olympiens restent sur un carton (0-3) contre les Aiglons lors de la dernière confrontation entre les deux équipes. Comme le confirme le journaliste de Nice-Matin, la dynamique de l’OGCN n’est plus la même depuis l’intronisation de Didier Digard sur le banc du Gym. En quatre sorties, le successeur de Lucien Favre n’a pas encore connu la défaite. Il totalise trois victoires et un nul. Nice reste notamment sur un succès contre le RC Lens. Un faux pas des Sang et or qui a profité à l’ OM, nouveau dauphin du PSG.

« Le fil était rompu entre le groupe et Lucien Favre. Il [Didier Digard] a transformé l’équipe et les joueurs ne sont plus les mêmes. On l’a vu cette semaine avec une vraie victoire de costauds à Lens. Le staff a vraiment hâte d’en découdre avec l’ OM, qu'ils jugent comme la meilleure équipe française actuelle, celle qui produit le plus beau football. Ils n’ont pas de pression, et on peut s’attendre à un match spectaculaire avec deux équipes qui ne ferment pas le jeu. Cette affiche est devenue un vrai derby », assure Vincent Menichini.