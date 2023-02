FC Nantes Mercato : Un défenseur temporise sur son avenir au FCN

Publié par Ange A. le 04 février 2023 à 09:09

En marge du déplacement du FC Nantes à Ajaccio, Charles Traoré a été invité à se prononcer sur son avenir. Le latéral est en fin de contrat.

Battu par Marseille lors de la dernière journée, le FC Nantes va tenter de renouer avec le succès ce dimanche. Les Canaris se déplacent sur la pelouse de l’AC Ajaccio pour la 22e journée de Ligue 1. Le FCN reste sur deux matchs sans victoire en championnat. En marge de cette rencontre, Charles Traoré s’est présenté en conférence de presse aux côtés de son entraîneur Antoine Kombouaré. L’occasion pour le latéral gauche nantais d’évoquer les défis qui attendent le club des bords de l’Erdre en cette deuxième moitié de saison. Si Nantes reste engagé en Coupe de France et nn Ligue Europa, la priorité du FCN reste la Ligue 1 selon le défenseur. « Honnêtement, on n’en parle pas. On prend match après match, le plus important pour nous c’est le championnat », assure l’international malien.

FC Nantes : Charles Traoré flou sur son avenir

Outre cette question liée aux défis du FC Nantes en cette deuxième partie de saison, Charles Traoré a été interrogé sur son avenir. Le latéral malien est en fin de contrat au FCN. Le défenseur âgé de 31 ans n’est pas préoccupé par les questions liées à son futur. « Sur le plan personnel, je ne me pose pas trop de questions. Il faut maintenir le FCN en L1 et on verra par la suite si tout se passe bien pour le club et moi. On prendra le temps de faire le bilan », a indiqué l’arrière gauche nantais.

Charles Traoré a débarque au FCN en 2018 en provenance pour moins d’un million euros. Diminué par les pépins physiques, il n’a disputé que six rencontres (228 minutes) cette saison.