Après avoir bouclé plusieurs départ, le FC Nantes cherche à se renforcer, et pourrait boucler une arrivée importante dans les prochains jours.

Mercato FC Nantes : Frédéric Hébert ciblé pour la cellule de recrutement

Avant d'entamer comme il se doit son mercato estival, Franck Kita a une priorité à régler. Présent jeudi en conférence de presse, le directeur général du FC Nantes a annoncé vouloir créer une cellule de recutement. "C'est quelque chose qu'il faut absolument mettre en place. On va commencer par une personne pour qu'elle suive les joueurs toute l'année en France et à l'étranger et être capable, une fois que le coach a défini le profil qu'il souhaite, de lui proposer plusieurs choix."

Plusieurs profils sont donc à l'étude par le club pour ce poste, et Ouest-France indique ce vendredi que la direction du FC Nantes songerait à Frédéric Hébert, ancien directeur sportif du Paris FC, libre depuis le début du mois de juin.

Le FC Nantes aura besoin de se renforcer cet été

Ces derniers jours, une importante vague de départs a frappé de plein fouet le FC Nantes. Charles Traoré, Sébastien Corchia, Joao Victor et Evan Guessand ont quitté le club en début de semaine, et mercredi, c'est Ludovic Blas qui a officiellement quitté les Canaris pour rejoindre le Stade Rennais.

Et les choses devraient encore bouger dans les prochaines heures puisqu'Andy Delort est annoncé tout proche d'Umm Salal FC au Qatar. Jeudi, Pierre Aristouy a retrouvé ses joueurs pour la reprise de l'entraînement et a dû faire avec un effectif jeune et diminué, preuve qu'il faut rapidement recruter côté dirigeants pour ne pas revivre une saison galère comme la précédente.