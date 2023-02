FC Nantes : Delort défendu par un ancien entraineur de Montpellier

Publié par ALEXIS le 04 février 2023 à 13:56

Parti de Nice sur un conflit avec le club, pour rejoindre le FC Nantes, Andy Delort est sous le feu des critiques. Mais il est défendu par Dall'Oglio.

Andy Delort (31 ans) n’est plus un joueur de l’OGC Nice, mais celui du FC Nantes, depuis le 30 janvier 2022. Il a forcé son départ du Gym où il était en conflit ouvert avec la direction et le staff technique. La recrue du FCN a reproché à ses anciens dirigeants des promesses non tenues, notamment une revalorisation salariale, à partir de cette saison.

« Nous avons fait de notre mieux pour obtenir sur le gong une qualification en Ligue Europa conférence. Depuis, le projet a changé, et c’est aux décideurs de s’en expliquer. Mieux vaut mille refus qu’une promesse non tenue », a écrit le nouvel attaquant du FC Nantes, dans un message d’adieux aux Aiglons, sur Twitter. Depuis son départ fracassant de Nice, Andy Delort est critiqué. Il traine désormais la réputation de « mercenaire » en France où il est à son 9e club chez les Canaris.

FC Nantes : Dall'Oglio défend Delort sur son départ de Montpellier

Face aux attaques dont il est l’objet, le nouveau N°99 du FC Nantes est défendu par son ancien coach au Montpellier HSC, Olivier Dall'Oglio. « Dans le football, il y a parfois des histoires comme ça où ça part un peu en cacahuète pour l'un ou pour l'autre sans que ça soit vraiment raisonnable […]. Son départ a été mal perçu à Montpellier parce que le club l'a un peu relancé après Toulouse. Lui avait dit qu'il voulait finir sa carrière là. Mais, en termes de professionnalisme, il a joué le jeu jusqu'au bout, je n'ai vraiment pas eu à me plaindre là-dessus », a-t-il témoigné dans L'Equipe.

Olivier Dall'Oglio avait été nommé entraineur des Pailladins en juin 2021.Il a donc été témoin du départ mouvementé d’Andy Delort à l’OGC Nice. À l’étranger, l’avant-centre a joué à Wigan en Angleterre (2014-2015) et chez les Tigres UANL au Mexique (2016-2017). Pour rejoindre le club anglais, le départ de l'international algérien avait fait beaucoup de bruit à Tours. Idem lorsqu'il a quitté le SM Caen pour rejoindre le club mexicain.