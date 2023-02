PSG Mercato : Campos déjà fixé pour le transfert de Victor Osimhen

Publié par JEAN-LUC D le 04 février 2023 à 19:31

À la recherche d’une pointure au poste de numéro 9, Luis Campos est décidé à faire venir Victor Osimhen au PSG l’été prochain. Mais le Napoli ne compte pas brader son joueur.

Après avoir échoué de recruter un avant-centre l’été passé, le Paris Saint-Germain croyait pouvoir corriger cette erreur cet hiver. Mais Luis Campos n’a pas réussi à attirer un attaquant durant le mois de janvier. Même Hakim Ziyech, qui se trouvait pourtant au siège du Paris SG le dernier jour du mercato hivernal n’a pas pu signer, faute à un retard dans l’acheminent des documents nécessaires à la conclusion de cette opération par Chelsea.

Mais Luis Campos ne compte pas s’arrêter à ce énième échec et entend repartir à l’assaut de l’oiseau rare l’été prochain. Et selon les informations rapportées par le média ESPN, le conseiller football du PSG, aurait fait de Victor Osimhen sa priorité pour le mercato estival 2023. Campos et Nasser Al-Khelaïfi devront toutefois s’attendre à sortir le chéquier.

PSG Mercato : Victor Osimhen, c’est au moins 100M€ ou rien

À en croire la chaîne américaine, le Paris Saint-Germain fera face à une grosse concurrence pour Victor Osimhen puisque Manchester United serait également sur ses traces. De son côté, le tabloïd britannique The Daily Mirror rapporte que Chelsea, malgré un recrutement XXL réalisé cet hiver, souhaiterait aussi attirer l’international nigérian de 24 ans. D’ailleurs, le copropriétaire du club londonien, Todd Boehly, serait prêt à signer un chèque à même de battre toute concurrence dans ce dossier. ESPN précise toutefois que le SSC Naples devrait réclamer au moins 100 millions d’euros pour laisser partir l’ancien buteur de Lille OSC.