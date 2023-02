OM : Jordan Veretout dévoile l’objectif de la saison de Marseille

Publié par JEAN-LUC D le 04 février 2023 à 20:17

Présent en conférence de presse ce samedi avant d'affronter l'OGC Nice, le milieu français Jordan Veretout a dévoilé l’objectif de la fin de saison de l’ OM.

Décevant en début de saison, Jordan Veretout est désormais un joueur incontournable à l'Olympique de Marseille. Désormais plus expérimenté, le milieu défensif olympien est devenu une pièce maîtresse du club phocéen entraîné par Igor Tudor. La suite logique à son aventure serait donc qu'il puisse aider sa nouvelle équipe à gagner un nouveau titre, soit en championnat ou en Coupe de France. Arrivé l'été dernier en provenance de l'AS Rome, le milieu de terrain est depuis plusieurs semaines l'un des meilleurs joueurs marseillais.

C'était pourtant loin d'être le cas en début de saison, puisque l'international français a longtemps déçu durant ses premiers mois dans la cité phocéenne, n'échappant pas aux critiques des observateurs et des supporters marseillais. Malgré la confiance de son entraîneur Igor Tudor, le joueur formé au FC Nantes a mis du temps à convaincre à Marseille. Des premiers pas difficiles sur lesquels le vice-champion du monde est revenu.

« Ça a été plus compliqué en début de saison, mais j'ai continué à travailler pour répondre présent. (…) Quand l'équipe va bien, les joueurs élèvent leur niveau de jeu. Ce n'est pas qu'on était mauvais au début mais il manquait ce truc-là pour faire rêver les supporters », a expliqué le coéquipier de Valentin Rongier avant d’évoquer l’objectif de la fin de saison.

OM : Jordan Veretout veut détrôner le PSG avec Marseille

Ces derniers jours, l’Olympique de Marseille s’est rapproché du Leader le Paris Saint-Germain. Les coéquipiers de Valentin Rongier sont désormais à 5 points du club de la capitale, ils sont même passés devant le RC Lens. Les Marseillais jouent-ils le titre ? Jordan Veretout est resté humble.

« On va essayer de tenir nos objectifs, qui est de jouer la Ligue des champions. Il ne faut pas s'enflammer mais c'est trop tôt. Il faut rester humble et continuer ce qu'on est en train de faire », a d’abord commenté le milieu marseillais avant d’expliquer que son objectif était de ramener un trophée. « On a envie de rapporter un titre à l'OM. On est des compétiteurs, ramener un titre à la ville serait magique. Il ne faut pas s'enflammer. Il y a un match important demain, puis un match de Coupe important. Il faut prendre match après match », a-t-il expliqué.