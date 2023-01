OM : Valentin Rongier évoque sa relation avec Alexis Sanchez

Publié par Dylan le 22 janvier 2023 à 11:09

Après la qualification de l'OM en Coupe de France contre le Stade Rennais (1-0), Valentin Rongier a démenti toute mésentente avec Alexis Sanchez.

Décidément, la Coupe de France a fait des étincelles à l'Olympique de Marseille. Après la terrible blessure d'Almike N'Diaye, milieu central du Hyères FC provoquée par le défenseur marseillais Eric Bailly, une polémique vient d'être éteinte. Il s'agirait d'une éventuelle mésentente entre Alexis Sanchez, la nouvelle star de l'OM vis-à-vis du reste du groupe. Si aucun média n'a appuyé cette théorie, un joueur du club a voulu faire taire ceux qui seraient tentés d'en parler.

Peu après la nouvelle victoire en Coupe de France contre Rennes (1-0), qui qualifie les Phocéens pour les 8èmes de finale, Valentin Rongier s'est présenté devant la presse. Dans des propos relayés par le média local CoeurMarseillais, un journaliste lui pose d'abord cette question : « On a l’impression que l’équipe a plus de facilités à trouver Alexis Sanchez depuis 2 matchs ? ». L'ancien nantais s'est ensuite fendu d'une très jolie réponse à l'encontre de son coéquipier chilien.

Valentin Rongier (OM) : « Il n’y a jamais eu de problème avec Alexis »

Face à la presse, voici ce qu'a répondu Valentin Rongier : « C'est un attaquant. Il a besoin de marquer des buts et il a marqué le match d'avant. On sait que c'est bon pour sa confiance et que c'est bon pour nous. Mais non, il n’y a jamais eu de problème avec Alexis (Sanchez). Vous savez comment c'est le foot, il y a des matchs où ça réussit bien, d’autres où on est un peu moins en réussite. Mais non, il a toujours la même mentalité et il apporte toujours autant » a-t-il encensé.

Une déclaration qui fait écho aux dernières performances du groupe phocéen. Sous les ordres d'Igor Tudor, il reste sur 6 victoires consécutives en Ligue 1. 8, si on compte les 2 victoires contre le Hyères FC et le Stade Rennais en Coupe de France. Tous les joueurs semblent à l'aise, y compris la dernière recrue Ruslan Malinovskyi. Face au SRFC, il aurait pu marquer son premier but sur un sublime coup franc. Mais sa frappe a touché le poteau. Il faudra attendre encore un peu pour voir l'Ukrainien triompher.