OL : La sortie très classe d’Alexandre Lacazette après à Troyes !

Porté notamment par sa jeunesse, l'OL s’est imposé sur le terrain de l’ES Troyes (3-1), samedi soir. Après le match, Alexandre Lacazette a livré ses sentiments.

Ce samedi, l’Olympique Lyonnais était en déplacement à Troyes pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Une victoire importante pour les hommes de Laurent Blanc, qui remontent provisoirement à la huitième place du classement. Toutefois, selon leur capitaine Alexandre Lacazette, les Gones doivent rester concentrés et éviter de s’enflammer.

OL : Alexandre Lacazette appelle à la prudence après Troyes

En dépit de la victoire à Troyes à l’occasion de la 22e journée du Championnat, l’Olympique Lyonnais ne doit pas s’enflammer. Avec six points de retard sur la sixième place significative d’une qualification en Coupe européenne la saison prochaine, l’’équipe de Laurent Blanc doit continuer à travailler afin d’enchaîner les bonnes performances et tenir son objectif de fin de saison. C’est en substance le message lancé par Alexandre Lacazette à ses coéquipiers.

« On est contents, on a gagné. Je pense que ce soir, c’est mérité, on a su mettre les ingrédients. Ce qui nous a manqué il y a trois jours (0-0 contre le Stade Brestois, ndlr), on l’a rectifié ce soir », a déclaré l’ancien avant-centre d’Arsenal au micro de Prime Vidéo avant d’ajouter : « on a été plus efficaces devant le but, même si on en encaisse un. L’important, c’est les trois points. (…) Il est trop tôt pour dire qu’on se relance. Il faut enchaîner les bons matchs et les victoires. Après, on pourra dire qu’on est soignés. Mais à l’heure actuelle, on est trop irréguliers. »