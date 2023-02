LOSC Mercato : Coup de théâtre, Fonseca prêt à claquer la porte ?

Publié par JEAN-LUC D le 05 février 2023 à 17:55

Nommé en juillet dernier et sous contrat jusqu’en juin 2024, Paulo Fonseca va-t-il claquer la porte et quitter le banc du LOSC ? Explications.

Une sérieuse prise de bec aurait eu lieu entre Olivier Letang et son coach Paulo Fonseca quelques minutes seulement avant le match entre le Stade Rennais et le LOSC. De quoi s'interroger sur l'envie du technicien portugais de continuer sur le banc des Dogues la saison prochaine ? Au cours de cet échange, l’ancien coach de la Roma aurait reproché à son président de vouloir interférer systématiquement dans les préparations de matchs et aurait également exprimé son mécontentement à propos du mercato hivernal dans la mesure où le club lillois n'a accueilli qu'une seule recrue, le gardien expérimenté Benoît Costil. Après la rencontre face au Stade Rennais, Paulo Fonseca s’est exprimé sur ce supposé vif échange avec le dirigeant français.

LOSC Mercato : Paulo Fonseca botte en touche pour Olivier Letang

Si le LOSC a réalisé une énorme performance en battant le Stade Rennais (3-1) au Roazhon Park ce samedi soir, l'ambiance en coulisses n'était pas au beau fixe chez les Dogues. Pire, la fracture entre Paulo Fonseca et son président Olivier Letang n'a jamais paru aussi importante. Toutefois, le compatriote de José Mourinho n’a pas préféré s’attarder sur ce sujet après le match face aux hommes de Bruno Genesio.

« Je suis ici pour parler du jeu, si nous avons un problème, nous devrons le régler à la maison », a confié Paulo Fonseca en conférence de presse. L’Équipe rapporte ce dimanche que Letang a pris la parole devant les joueurs à l’issue de la victoire face au SRFC. Le président a répété à maintes reprises qu'il faisait confiance à ce « super coach », dont l'arrivée à Lille a été gérée par Alessandro Barnaba, l'un des deux actionnaires du LOSC via Merlyn Partners. Mais le style direct de l'ancien dirigeant parisien n'est pas toujours simple à appréhender pour le technicien portugais.